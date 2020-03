Grand princess ska evakueras – smittade ombord på kryssaren

Fartyget skulle egentligen ha anlänt till San Francisco efter en Hawaiikryssning – men ligger nu drygt två timmars färd från Kaliforniens kust.

Grand Princess har nekats gå i land efter att en passagerare på förra resan – 11 och 21 februari – smittats av coronavirus och dött på sjukhus.

Flera personer på fartyget har nu också testats positivt för coronavirus, vilket gjort att fartyget inväntar godkänt att ta sig in till hamnen i Oakland.

– Vi är inte redo att säga när (det får grönt ljus att ta sig in). Och till de passagerare som tittar på den här presskonferensen: Vi inte säga när fartyget lägger till, säger Kaliforniens guvernör Gavin Newson på en presskonferens, som säger att det fortfarande finns vissa logistiska saker att lösa.

– Vi vill ha allt klart innan vi låter det (fartyget) komma in.

Svenskar på Grand Princess

USA:s vicepresent Mike Pence uppgav tidigare i veckan att fartyget skulle föras till en ”icke-kommersiell” hamn, där samtliga skulle testas.

Valet föll på hamnen i Oakland på grund av ”flera skäl”, enligt guvernören. Bland annat bedöms avstigning och isolering av passagerare kunna hanteras säkert.

Även närheten till Oaklands internationella flygplats bedöms ha legat bakom beslutet. Av de drygt 3500 på fartyget är 54 utländska medborgare. Tre av dem är svenskar.

– Merparten av de utländska medborgarna ska flygas hem med chartrade flygplan, säger Kaliforniens guvernör vid en presskonferens.

Nödläge på grund av corona i New York

Totalt har 554 personer testats positivt för coronavirus i USA. 89 av dem finns i delstaten New York – som nu har utlyst ett undantagstillstånd.

– Jag uppmanar inte till lugn, säger New Yorks guvernör Andrew Cuomo, enligt The New York Post.

– Jag uppmanar till att se verkligheten.

Undantagstillstånd innebär att man kommer kunna frigöra resurser för att till exempel köpa in mer sjukvårdsmateriel och anställa fler som kan hjälpa hälsovårdsdepartementet att övervaka patienter, berättade New Yorks guvernör Andrew Cuomo.