Graferna visar: Så sprids coronasmittan där du bor

Under vecka 48 rapporterades 6 716 bekräftade fall av covid-19 i hela landet. Antalet sjuka har ökat i nästan samtliga regioner och bland personer med hemtjänst samt bland personer på särskilt boende, SÄBO.

Bland boende på SÄBO är de bekräftade nya fallen 872 personer, vilket är en ökning med 69 procent sedan vecka 47.

I 12 av landets totalt 20 regioner har fallen ökat med mer än 50 procent. I region Sörmland rapporterades under vecka 48 flest fall per 100 000 invånare, totalt 145 stycken. Näst flest bekräftade fall rapporterades i Örebro, 141 smittade per 100 000 invånare, och på tredjeplats Dalarna med 122 bekräftade smittofall.

Smittoökningen av coronaviruset under vecka 48 kan ses i alla åldersgrupper, men antalet provtagna personer per 100 000 invånare är högst bland de som är 80 år och äldre.

”Pandemin är inte över”

På fredagen höll socialminister Jakob Forssmed (KD) en pressträff med anledning av smittspridningen tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tengmark Wisell och Socialstyrelsens krisberedskapschef Taha Alexanderson.

Anledningen är att läget har ”förändrats markant” från en vecka till en annan. Under pressträffen underströk Forssmed vikten av att fortfarande stanna hemma om man är sjuk.

– Pandemin är inte över, vi måste ta hand om och vara rädda om varandra, säger Forssmed.

Just nu cirkulerar tre virus samtidigt, utöver covid-19 rör det sig om RS-virus och vanlig influensa. Det här är nytt för i år, konstaterade Tengmark Wisell, och innebär ökade risker för allvarlig sjukdom och hög belastning på vården.

– Det har att göra med att vi haft pandemirestriktioner som gett en minskad immunitet i befolkningen, vilket nu leder till en större spridning, säger Tengmark Wisell under presskonferensen.

Totala antalet nya fall i regionerna

