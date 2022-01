Totalt bekräftades 59 465 nya fall av covid-19 under vecka 52. Det är en ökning med 112 procent jämfört med veckan dessförinnan, enligt en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten.

Av de bekräftade fallen vecka 52 var 15 597 ovaccinerade. Det motsvarar 26 procent av de totala fallen.

Samtidigt ökade andelen provtagna som fick positiva testsvar. Totalt testades 327 024 personer i Sverige, varav 19,4 procent var positiva.

Kurvan visar antalet bekräftade fall av covid-19 per vecka 1 2021 till och med vecka 52. De ljusgröna staplarna anger det totala antalet. De mörkgröna anger antalet vaccinerade som testat positivt. Foto: Folkhälsomyndigheten

”En kraftig ökning”

Lägesbilden bekräftades av Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, vid en presskonferens i onsdags.

– Vi har en kraftig ökning av antalet fall. Men också en ökning av patienter inom sjukvården, den är inte lika hög som smittspridningen, sa hon.

Samma dag vårdades 940 covidpatienter på sjukhus, enligt siffror från Socialstyrelsen. Det innebar 255 fler än veckan innan.

Vad det gäller covidsjuka på intensivvårdsavdelning har 61 nya patienter hittills rapporterats in för vecka 52. Under de tre tidigare veckorna var medeltalet 55.

Flest smittade i storstadsregionerna

Smittoökningen syns också tydligt i kartorna över antalet bekräftat smittade per region. Jämfört med veckan tidigare ökade antalet bekräftade fall per 100 000 invånare i alla regioner i Sverige under vecka 52.

Högst andel positiva fall hade storstadsregionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland: Cirka 26 procent.

STOCKHOLM. Grafen visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten SKÅNE. Grafen visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten VÄSTRA GÖTALAND. Grafen visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

På kartan över andel positiva personer i procent per region syns det tydligt att smittan går upp – överallt.

REGION FÖR REGION. Andel positiva personer i procent per region från vecka 1 till vecka 52 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

Totala antalet nya fall i regionerna

BLEKINGE OCH DALARNA. Graferna visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

GOTLAND OCH GÄVLEBORG. Graferna visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

HALLAND OCH JÄMTLAND-HÄRJEDALEN. Graferna visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

JÖNKÖPING OCH KALMAR. Graferna visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

KRONOBERG OCH NORRBOTTEN. Graferna visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

SÖRMLAND OCH UPPSALA. Graferna visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

VÄRMLAND OCH VÄSTERBOTTEN. Graferna visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

VÄSTERNORRLAND OCH VÄSTMANLAND. Graferna visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

VÄSTRA GÖTALAND OCH ÖREBRO. Graferna visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

ÖSTERGÖTLAND. Grafen visar antalet bekräftade fall per vecka totalt, samt antalet vaccinerade och det rullande medelvärdet över antal fall de senaste tre veckorna. Tidsperiod: Vecka 1 till vecka 52 år 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

