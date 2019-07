Under måndagseftermiddagen körde Gotlandsfärjan M/S Visborg in i en kaj i Nynäshamn. Nu meddelar Destination Gotland att avgången 14:40 till Visby ställs in, och de uppmanar att passagerarna bokar om sina biljetter.

Kristina Hulth är en av alla resenärer som nu tvingas boka om sin biljett.

– Jag skulle åka från Visby till Nynäshamn. Det här blir jättebökigt, jag skulle börja jobba i morgon men det ordnar sig säkert, säger hon.

Torbjörn Olsson från Odensbacken befann sig i kön till färjan tillsammans med sin fru.

– Vi stod i kö och tittade när båten svängde runt kajen. Då svängde den upp med baken och han inte fram och slog då till i kajkanten, säger han.

Han säger att de inte var en dramatisk krock men att den hördes.

– Vi satt och väntade och hörde hur det small till ordentligt, säger han.

Alla turer med färjan ställs in

Destination Gotland skriver i ett meddelande:

”Vid ankomst till Nynäshamn i dag 13.40 fick MS Visborg en kajskada. Inga passagerare eller besättning kom till skada. Vi väntar nu på att klassen skall besikta skadan på fartyget vid kaj i Nynäshamn. Därefter kan vi ta beslut om hur och var skadan skall repareras.”

Alla turer med den aktuella färjan ställs in för dagen, uppger Destination Gotland vidare.