Glädjeruset: Abort nu lagligt i Argentina

Kvinnor skrek ut i glädje, kramade varandra och hoppade i ren extas.

För nu är abort en laglig rättighet i Argentina.

Lagändringen röstades igenom av senaten i natt, med 38 röster mot 29. En röst lades ner.

Det gör Argentina till det tredje landet i Sydamerika – det hittills största i världsdelen – att legalisera abort.

– Jag är väldigt känslosam. Det finns inga ord för att beskriva hur kroppen känns efter att ha kämpat för någonting så här länge. Jag grät mycket, sa 25-åriga Melany Marcati till The Guardian efter beskedet.

Demonstranter firar i Buenos Aires. Foto: VICTOR CAIVANO / AP TT NYHETSBYRÅN Foto: JUAN IGNACIO RONCORONI / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

”I dag är vi ett bättre samhälle”

Argentinas gräsrotsrörelse för kvinnorättsfrågor har massdemonstrerat i fem år för att nu slutligen se striden vunnen. 2015 började det i en spontan marsch efter att 14-åriga Chiara Páez hittades begraven under sin pojkväns hus. Hon hade slagits ihjäl och var ett par månader in i sin graviditet.

2018 kom bakslaget. Senaten röstade emot en liknande lagändring, efter påtryckningar av den katolska kyrkan, rapporterar The Guardian.

När legaliseringen nu röstades igenom på onsdagen, var det kyrkans och påvens ståndpunkt till trots.

Den nuvarande påven Franciskus kommer från Argentina, och försökte fruktlöst att avstyra lagändringen.

Landets president, Alberto Fernández, har lovat att skriva under lagen under de kommande dagarna. Det blir då lagligt att göra abort upp till 14 veckor in i graviditeten. I vissa undantag kan abort göras även efter det.

”Idag är vi ett bättre samhälle som utvidgar kvinnors rättigheter och garanterar folkhälsan”, skriver han på Twitter.

