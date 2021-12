Prognoserna som har gett hopp om en vit jul ser ut att slå in.

Redan under måndagen drar kallare väder in över Sverige. Och som på beställning kommer ännu kallare temperaturer den 23 december.

– Det börjar där under torsdagen och så rör sig kalluften söderut. Fram till julafton har kalluft rört sig ned och även Svealand får rätt kallt med fem minusgrader, säger Per Holmberg.

På julafton slår kylan till – tillsammans med nederbörd.

– Det kan vara lite kraftigare snöfall över Götaland under julaftonsmorgonen. Samtidigt ser ett annat snöfallsområde ut att beröra framför allt Svealand under dagen, säger Per Holmberg.

I Norrland kommer ett lättare snöfall eller ingen snö alls. Men här är det i stället riktigt kallt på julafton, med 15 till 20 minusgrader, enligt meteorologen.

”Stor chans”

2012 var det senaste året som hela landet var snötäckt på julafton. Nu tyder mycket på att det kan upprepas.

Det är kallt i hela landet men kallast i Svealand och Norrland. I Götaland blir vädret mildare, men hoppet är långt ifrån ute.

– Eftersom det kommer in snö eller blötsnö redan under torsdagen i Götaland, så det är ju en stor chans till en vit jul i nästan hela landet, säger Per Holmberg.

I Götaland kan väglaget på torsdag bli besvärligt för julresenärer, men i övriga landet handlar det helt enkelt om vanligt ”vinterväglag”, enligt meteorologen.

– Det är bara att njuta av en vit jul, säger Per Holmberg.

JULAFTONSVÄDRET NORRLAND På julafton blir det mellan 15 till 20 minusgrader i Norrland med lite varmare temperaturer i allra sydligaste delarna av Norrland. GÖTALAND Prognosen visar två plusgrader till tre minusgrader på julafton i Götaland. Under morgonen kan ett kraftigare snöfall dra in, som sedan rör sig vidare. SVEALAND På julafton ser det ut att bli kallt, runt fem minusgrader i Svealand. Under dagen kommer ett snöfallsområde dra in över Svealand. Visa mer

