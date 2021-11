Gisslandramat på Hällbyanstalten den 21 juli i år har förändrat Alexander i grunden. Men i dag mår han ”helt okej under omständigheterna”, säger han.

– Det är skönt att rättegången snart är i gång så man på något sätt kan känna att man snart kan gå vidare.

Men ännu har han inte återvänt till sin tidigare arbetsplats.

– Kollegan som var med mig i vaktrummet är en toppenstark och smart tjej. Jag har henne att tacka för mycket. Själv har jag våndats lite mer fram och tillbaka men har i dag planer på en långsam återgång efter rättegången.

Inför rättegången har Alexander, som inte vill att hans efternamn blir känt, en vädjan till landets politiker.

– På sikt måste politikerna visa att de vill prioritera kriminalvården på samma sätt som de vill och prioriterar polisen. Hela rättskedjan måste stärkas, inte bara polisen. Sen förstår jag så klart att det är lättare att göra politiska poänger när man säger fler poliser, det är lättare att ta in för väljarna.

Gisslandramat på Hällbyanstalten orsakade ett stort polispådrag. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Vittnar om skräcken

I polisförhör som genomfördes på kvällen, direkt efter gisslandramats upplösning, vittnar Alexander och hans kvinnliga kollega om skräcken och ångesten som det innebar att vara inlåsta med två dömda mördare.

De var båda kriminalvårdare på Hällbyanstalten – en anstalt i säkerhetsklass 1, vilket är den högsta säkerhetsklassningen. Det var Alexanders tredje praktikdag, 32-åringen var visstidsanställd sedan april i år.

Han hade genomgått den teoretiska delen av Kriminalvårdens grundutbildning, hon hade ingen grundutbildning, enligt Kriminalvårdens incidentutredning.

Klockan 07 på morgonen, onsdagen den 21 juli, gick de på sina pass i paviljong 2 och under förmiddagen var det rutinarbete.

– Det blev lite tjafsigt vid lunchen, det var klagomål på maten, det var allt, säger Alexander i förhör.

Haned Mahamed Abdullahi under gisslandramat. Foto: Polisen

Hotades med stickvapen

Strax efter klockan 12 bad den dömde mördaren Haned Mahamed Abdullahi om att få två Panodil och en Ipren. När Alexander några minuter senare skulle överlämna värktabletterna hotades han med ett egentillverkat stickvapen och snart låg han på golvet i vaktrummet, bredvid sin vaktkollega.

– De tar fram stickvapen och vill ha in oss i vaktrummet och då springer jag in i det bakre vaktrummet och larmar. De plockar in både mig och NN (kollegans namn, red anm) i vaktrummet och lägger ner oss på golvet. De binder NN:s händer och hotar med att skära halsen av oss ifall övriga personalen försöker ta sig in, berättar den kvinnliga kriminalvårdaren i det första förhöret efter gisslandramats upplösning.

Kriminalvårdarna beordrades att placera händerna på ryggen – och de hotades gång på gång av Haned Mahamed Abdullahi och Isak Dewit, båda mördare som avtjänar 18-åriga fängelsestraff.

– De binder NN:s händer bakom ryggen med ett skosnöre eller om det är ett snöre från tvättsäckarna, säger kvinnan.

– De klippte även sönder min nyckelhållare och tog mina nycklar för att låsa dörrarna.

Hon fortsätter:

– De stod på knä vid oss och höll i sina stickvapen som jag tror de pekade mot oss, jag var rädd och blundade. Det var då jag hade som mest panik. Men personalen backade och de slutade att skrika.

– Det kändes som att mitt hjärta skulle hoppa ur kroppen. Det kändes som att vad som helst kunde hända.

De båda mördarna beväpnade sig med stickvapen Foto: Polisen De båda mördarna beväpnade sig med stickvapen. Foto: Polisen De båda mördarna beväpnade sig med stickvapen. Foto: Polisen Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Kändes allvarligt menat”

Kriminalvårdaren Alexander säger i polisförhöret att hotet om att de skulle få sina halsar avskurna ”kändes allvarligt menat”.

Det upprepar han i dag för Expressen:

– Jag tänkte att i dag är dagen jag dör.

Den kvinnliga kriminalvårdaren i polisförhör:

– De sa att de skulle skära av halsen av oss. De hade inga problem med att döda eftersom de gjort det tidigare.

– Jag bara grät och skrek när jag låg på golvet.

Under polisförhöret säger hon också:

– Det är nog så att jag har försökt stänga av och nu kommer det upp när man pratat om det. Det känns jobbigt att tänka på att det kunde ha slutat mycket värre än det gjorde.

När gisslantagarna efter många timmar i vaktrummet erbjöd sig att släppa en av kriminalvårdarna – mot att det levererades pizzor – insisterade hon på att kollegan Alexander skulle få lämna. Orsaken var att hon hört gisslantagarna säga till andra intagna att de inte skulle skada en kvinna, och att hon uppfattat att hon fått bättre behandling än honom.

Kriminalvården konstaterar i incidentrapporten som blev klar så sent som i tisdags:

”XX:s agerande tyder på en hög sinnesnärvaro och förmåga att hålla huvudet kallt i en mycket pressad situation.”

Hällbyanstalten. Foto: JOAKIM BERGLUND

Vill stanna i Kriminalvården

Tidigare i år berättade den kvinnliga kriminalvårdaren om sina upplevelser för Sekotidningen. Hon valde att börja jobba och återvända till Hällbyanstalten redan veckan efter gisslandramat.

– Jag fick möjligheten att känna mig för efter några dagar hemma. Jag vill stanna i Kriminalvården och kände att jag behövde gå tillbaka så fort som möjligt för att inte bygga upp en rädsla, sa hon då.

I Kriminalvårdens incidentutredning konstateras det att kriminalvårdarnas agerande ”starkt bidrog till den lyckosamma upplösningen av situationen”.

Kriminalvården skriver:

”Trots deras ringa erfarenhet har de båda agerat på ett sådant sätt som uppmuntras och lärs ut i händelse av att man skulle hamna i en situation där man blir tagen som gisslan.”

Rättegången mot Isak Dewit och Haned Mahamed Abdullahi inleds klockan nio i dag i Attunda tingsrätt. Under dagen förhörs Alexander och hans kvinnliga kollega.

Den kvinnliga kriminalvårdaren har inte gått att nå.