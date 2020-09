Ruth Bader Ginsburgs död har till stor del handlat om det politiska efterspelet, om en demokrat eller republikan ska fylla det säte den liberala domaren haft under 27 år i USA:s högsta domstol.

Men hennes nära vänner sörjer nu hennes bortgång, som överraskade dem trots hennes höga ålder och cancerdiagnosen.

Vännen: ”Till slut gav hennes kropp helt enkelt upp”

Ruth Bader Ginsburg hade överlevt cancerdiagnoser och strålbehandlingar fem gånger sedan 1999 – innan hon drabbades av den bukspottskörtelcancer som hon dog i sviterna av.

– Hon försökte väldigt mycket att behandla det här, och till slut gav hennes kropp helt enkelt upp, säger Mary Hartnett, som var en av domarens två författare som fått förtroendet att skriva hennes självbiografi, till AP.

När Mary Hartnett besökte Ruth Bader Ginsburg i hennes hem i mitten av augusti berättar hon att domaren ”körde framåt” och levde ett aktivt liv.

Ruth Bader Ginsburg umgicks med sin familj

Förutom att beta av domstolsarbete så motionerade hon på ett löpband och tillbringade kvällarna med att njuta av opera på ”Live at the Met”, den videoströmmade tjänst som Metropolitan Opera erbjuder under coronapandemin.

En pandemi vars restriktioner Ruth Bader Ginsburg ändå kunde se positiva saker med.

– Ja, jag har haft så mycket tid med min familj och de har varit härliga, sa hon till Mary Hartnett under besöket, rapporterar AP.

