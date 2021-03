Ghislaine Maxwell åtalas för trafficking av 14-åring

Den dömde barnsexbrottslingen och miljardären Jeffrey Epstein hittades död, hängd i sin häktescell, i augusti 2019.

Han blev 66 år.

En federal åklagare åtalade under måndagen Ghislaine Maxwell, 59, Epsteins nära kompanjon under decennier, för koppleri med en 14-årig flicka, rapporterar New York Times.

Utnyttjade flickan sexuellt under nakenmassage

Maxwell ska ha tagit kontakt med flickan och ha manipulerat henne för att Jeffrey Epstein skulle kunna utnyttja hennes sexuellt.

Brottstiden är satt till mellan 2011 och 2004 och omfattar flera händelser då flickan ska ha anlitats för att ge Epstein nakenmassage, och då ha blivit sexuellt utnyttjad av miljardären vid upprepade tillfällen.

Övergreppen ska ha ägt rum i Jeffrey Espteins ökända residens i Palm Beach, Florida.

Maxwell ska ha gett flickan pengar.

Maxwell greps i juli förra året och väntar på rättegång

Maxwell har tidigare stämts för att ha hjälp Epstein med att rekrytera flickor i barnsexhärvan. Hon greps i juli förra året i New Hampshire och har sedan dess suttit häktad i väntan på rättegången som ska hållas i New York City.

Men det är först nu hon åtalas för sextrafficking, alltså koppleri, rapporterar New York Times.

Espstein satt vid tiden för sin död häktad som misstänkt för sextrafficking av barn från Florida och New York och väntade på rättegång.

Espstein dömdes för sexövergrepp på en 14-årig flicka redan 2008. Trots att myndigheterna hade lyckats identifiera 36 flickor som Epstein anklagades för att ha utnyttjat, gick dessa fall inte till åtal, och han släpptes han efter att ha varit frihetsberövad i 13 månader. Detta efter en kontroversiell uppgörelse med åklagaren.

