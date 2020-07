”Ghislaine har kopior på alla filmer Epstein hade”

Ghislaine Maxwell anklagas för grooming och för att ha rekryterat och transporterat minderåriga flickor som Jeffrey Epstein utnyttjat sexuellt. Hon är också anklagad för sexuella övergrepp. Offren hittade hon i London, samt Florida, New York och New Mexico i USA. Ghislaine Maxwell greps förra torsdagen i sitt hem i New Hampshire efter en massiv polisjakt som pågått i nära ett år. Hon har tidigare nekat till brott.