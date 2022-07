Gesten från Trump efter svärsonens cancerbesked

Det var under hösten 2019 som den dåvarande amerikanske presidentrådgivaren Jared Kushner under en flygning med Air Force One plötsligt drogs åt sidan av Vita husets läkare Sean Conley.

Läkaren förklarade för Kushner, som förutom att vara rådgivare också var svärson till dåvarande president Donald Trump, att han drabbats av cancer i sköldkörtlarna.

”Vi måste boka in en operation omedelbart”, löd orden från Conley, enligt Kushner i den kommande självbiografin ”Breaking History: A White House Memoir”.

Sagt och gjort genomfördes operationen strax före högtiden ”Thanksgiving” och i tre hela år har presidentsvärsonens sjukdomstillstånd varit helt hemligt – förutom för en person.

Trump: ”Jag är president, jag vet allt”

Dåvarande president Donald Trump kände till det.

I memoarerna, från vilka Reuters har fått läsa ett utdrag, framgår att Donald Trump dagen före operationen bad Kushner att komma till Ovala rummet, presidentens kontor i Vita huset.

”Är du nervös inför operationen?”, återberättar Kushner Trumps ord.

Den då förbluffade Kushner frågade hur svärfadern kunde känna till cancern, och Trump svarade:

”Jag är president. Jag vet allt.”

Presidenten lovade att hålla operationen och sjukdomen hemlig, och gav ett par betryggande ord till svärsonen.

”Det kommer gå bra. Du behöver inte oroa dig för jobbet heller, vi ser till att täcka upp”, sa Trump.

I slutändan opererades stora delar av Kushners sköldkörtlar bort.

Jared Kushner är svärson till Donald Trump genom giftermålet med Ivanka Trump 2009.

