Kina har bekräftat att förhandlingarna i handelskriget med USA kommer att fortsätta i Washington tidigt i nästa måndag.

Detta efter att Kinas vise premiärminister och chefsförhandlare, Liu He, gått med på besöket under ett telefonsamtal med USA:s finansminister Steven Mnuchin och chefsförhandlare Robert Lighthizer under torsdagsmorgonen, lokal tid.

I ett uttalande om samtalet från det kinesiska handelsministeriet står:

”Båda parterna var överens om att samarbeta för att skapa gynnsamma förutsättningar inför samtalet.”

Hoppas få ett stopp på handelskriget

Nyheten kommer bara några dagar efter USA höjt tullarna på kinesiska varor i en ny eskalering av handelskriget.

Trump meddelade tidigare i månaden att man kommer att höja tullarna mot kinesiska varor med 15 procent efter att Kina beslutat om att matcha Trumps tidigare planer på att höja skatten på kinesiska varor med 10 procent.

De nya tullarna på 15 procent på kinesiska varor för 300 miljarder dollar började gälla från och med den 1 september.

Därefter har Trump tidigare meddelat att kinesiska varor för motsvarande 250 miljarder dollar från och med den 1 oktober ska beskattas med 30 procent i stället för 25 procent.

Men med de nya förhandlingarna hoppas man kunna få ett stopp på handelskriget mellan världsekonomierna skriver Bloomberg.