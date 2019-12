Genmodifierade tvillingbebisar – nu döms forskaren till fängelse

Den kinesiska vetenskapsmannen He Jiankui döms till tre års fängelse efter att ha genmodifierat tvillingbebisarna Lulu och Nana.

Det var i slutet på 2018 som He Jiankui gick ut med att han modifierat sju kvinnors embryon under fertilitetsbehandlingar. Med hjälp av gensaxen Crispr-Cas9 hade han förändrat generna hos två tvillingflickor, Lulu and Nana. Han menade att målet med genmodifikationen var att göra tvillingarna immuna mot hiv.

Ingreppen kritiserades starkt och har kallats för oetiska. Nu döms han och två andra personer i forskargruppen.

Jiankui döms för olaglig praktik och bötfälls även med tre miljoner yuan (4 007 806 kronor), enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua.

De två andra i Jiankus forskargrupp har också fällts, men fick lägre straff och böter. Zhang Renli, döms till två års fängelse och bötfälls med 1 miljon youan (1 336 064 kronor). Qin Jinzhou fick lägst straff, med 18 månaders fängelse och böter med en halv miljon yuan (668 044 kronor).

– De har nått botten när det gäller vetenskaplig forskning och medicinsk etik, sa domstolen enligt Xinhua.