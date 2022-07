Gekås vinst: Nästan en miljon om dagen

Gekåskoncernen hade ett tufft 2020, men lyckades ändå redovisa en vinst efter finansnetto på drygt 123 miljoner kronor. Under det året fick Gekås också statligt permitteringsstöd på 15 miljoner kronor.

– Restriktioner och pandemilag har skapat en situation som har varit otroligt tuff för oss. Fram till 1 juni låg vi på ett tapp på i runda slängar 40–45 procent mot 2019, sa vd Patrik Levin förra sommaren.

Men nu för 2021 redovisar lågprisjätten ett betydligt bättre resultat.

Omsättningen uppgick till drygt fyra miljarder kronor och rörelseresultatet steg från 154 miljoner kronor 2020 till 279 miljoner kronor, men det är ändå sämre än för både 2018 och 2019.

Nästan en miljon om dagen

Dock hamnade vinsten, efter finansnetto, på samma nivåer som tidigare. Totalt för 2021: 342 miljoner kronor – alltså nästan en miljon om dagen. Något som bland berodde på försäljningen av Landbo Fastighets AB till fastighetsbolaget Wilhem. Affären inbringade drygt 87 miljoner kronor i vinst.

I årsredovisningens förvaltningsberättelse för 2021 skriver Gekås:

”Årets första månader fortsatte att präglas av pandemin och under januari hade vi den högsta sjukfrånvaron under hela pandemin. Under februari klingade pandemin av men ersattes i stället av Rysslands invasion av Ukraina. Ökade kostnader för el, drivmedel, transport, råvaror och räntor vilket driver inflation inom handeln. Allt detta påverkar våra kunder och den allmänna konsumtionsförmågan negativt”.

Nytt shoppinghotell ska färdigställas

Gekås skriver dock att de ännu inte sett att invasionen av Ukraina drabbat deras försäljning negativt.

Under året 2021 förvärvade Gekås också 70 procent av aktierna i Sveriges största skobutik Sko-Boo sko AB och de resterande 30 procenten i Glasögonfabriken.

Man nämner också förvärvet av Hotell Ulla, två kilometer ifrån varuhuset, och att man i år ska färdigställa ett nytt shoppinghotell med sju våningar och 154 rum.

Gekås ägs sedan 2019 ensamt av Thomas Karlsson som då köpte ut sin kollega för 800 miljoner kronor – något som vi var först med att avslöja.

Vi har sökt Gekås vd Patrik Levin för en kommentar.