Sista säsongen av ”Game of Thrones” har minst sagt väckt känslor och upprört många.

Fans har till och med startat en namninsamling med över 1,5 miljoner underskrifter – där man kräver att man ska göra om hela den åttonde och sista säsongen.

Trots kritiken hade man under lördagen ett ”Game of Thrones”-konvent – kallat Con of Thrones – där fans fick träffa några av seriens stjärnor i Nashville i USA.

Under evenemanget var det flera olika paneler som ägde rum, bland annat en frågestund där fansen kunde ställa alla frågor som de ville ha svar på.

På plats var den danske skådespelaren Nikolaj Coster-Waldau, vars karaktär Jaime Lannister gick ett mörkt öde till mötes – då hans karaktär dog i armarna på sin syster och älskare, Cersei Lannister.

När Coster-Waldau fick en fråga om karaktärens bittra öde valde han att försvara manusförfattarnas beslut.

– Jag tyckte att det var ett jättebra slut. Jag tyckte att det var perfekt för den karaktären, att sluta i armarna på Cersei, jag förstod det helt, förklarade han.

Då uppstod burop bland fansen i publiken som var märkbart missnöjda över karaktärens öde.

Men Jaime Lannisters öde är bara en av många saker som har kritiserats av fansen under seriens sista säsong.

Intensiv kritik

Under panelen valde Coster-Waldau att adressera den massiva kritiken som han beskrev som ”intensiv”.

– Varje säsong har varit intensiv när det kommer till uppmärksamhet och diskussion. Men det var extraordinärt intensivt under den sista säsongen, berättade han.

Coster-Waldau berättade även att skådespelarna från serien har en gemensam Whatsapp-chatt där kritiken togs upp.

– Jag såg att vissa personer blev lite ledsna eftersom några av grejerna som sägs är så onda. Om du gör misstaget att börja läsa all den skiten... För om ni blir väldigt arga över något – och det blev några av er säkert – så går ni och skriver ”Vilka idioter. Det är inte så här det skulle gå till. De förstörde och krossade Georges värld!” till varandra. Det är bara på skoj för er, men så klart blev vissa lite upprörda.

Coster-Waldau fortsatte med att berätta om vilket hårt arbete det har varit med den sista säsongen.

– Det var en känsla av ”Vad fan? Vi har jobbat så hårt”.

Under panelsamtalet var Coster-Waldau tydlig med att han inte var ute efter att få fansen att tycka synd om honom eller de andra inblandade i serien.

– Det är inte det jag vill säga. Jag säger bara hur det var att gå igenom hela den grejen, förklarade han.

Försvarar seriens skapare

De upprörda fansen har inte bara skapat en namninsamling. De har även gått ihop tillsammans för att försöka få de båda manusförfattarna och skaparna av serien, David Benioff och D.B. Weiss, att hamna som mest sökta på Google som ”bad writers” – eller ”dåliga manusförfattare” på svenska.

– Att tro att de två skaparna av serien inte är de mest passionerade, de bästa, de mest investerade av alla... Och att för ens en sekund tro att de inte har tillbringat de senaste tio åren med att tänka på hur de skulle avsluta serien är ganska löjligt, sa Coster-Waldau under panelsamtalet.

Han fortsatte:

– Och så att ni vet, de läser också kommentarerna. Och även om du sitter själv och säger ”jävla korkade manusförfattare, skitstövlar”... De är verkligen, precis som alla i ”Game of Thrones”, varenda en av flera tusen – vi jobbade så otroligt hårt för att göra den bästa serien vi kunde under sista säsongen.

