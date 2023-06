Vid 14-tiden på tisdagen larmades polis, räddningstjänst och ambulans till E4 i höjd med Vaggeryd, där en trafikolycka inträffat.

– Det var en mc som gjorde flera vårdslösa omkörningar söderut på E4. En mc-polis såg hur den åkte sicksack och sedan åkte in i en bil bakifrån, säger Lars-Göran Nilseryd vid polisen.

Den manlige mc-föraren och en kvinnlig passagerare fördes till sjukhus med ambulans. Båda är allvarligt skadade. En förundersökning om grov vårdslöshet i trafik inletts.

Bil körde in i brandbil

Under utryckningsarbetet inträffade nästa olycka.

– En brandbil svängde in på en överfart på E4 för att åka över från norrgående till södergående rikting. Då kom en bil bakifrån och körde in i räddningsfordonet. Det blev inga skador på blåljuspersonalen, men de som körde in i räddningsfordonet blev fastklämda i sin bil, säger Lars-Göran Nilseryd.

I bilen färdades två personer. De bedöms också vara allvarligt skadade. I den sista olyckan var en tredje bil inblandad men den fick bara punktering och det uppstod inga ytterligare personskador.

Region Jönköping har på sin hemsida publicerat information om tre av de skadade, som samtliga har förts till länssjukhuset Ryhov. En kvinna i åldern 50–59 år har allvarliga skador, en jämnårig man har också allvarliga skador och en man i åldern 60–69 år har livshotande skador.

Olyckorna ledde till stora trafikstörningar på E4.