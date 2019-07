Alexandria Ocasio-Cortez, New York.

Ocasio-Cortez var tidigare bartender och blev den yngsta kvinnan som någonsin valts in i representanthuset när hon besegrade demokraten Joe Crowley i det 14:e distriktet i New York, som inkluderar Bronx och delar av Queens. Hon har bland annat gjort sig känd för progressiva idéer och var en av kongressledamöterna bakom det omdebatterade klimatförslaget Green New Deal. Sedan hon valdes in i representanthuset har hon snabbt blivit en av Demokraternas mest kända politiker, inte minst för att hon har flera miljoner följare i sociala medier.

Rashida Tlaib, Michigan.

Tlaib valdes in i representanthuset i samband med mellanårsvalet 2018 och är den första palestinsk-amerikanska kvinnan i kongressen. Hon är också, tillsammans med Ilhan Omar, den första muslimska kvinnan att väljas in i kongressen.

Hon har ställt sig bakom flera progressiva förslag som att införa sjukvårdssystemet Medicare for All, höja minimilönen till 15 dollar per timmen samt göra högre utbildning kostnadsfri. Efter att ha svurits in i kongressen skapade hon rubriker efter att ha kallat presidenten för en ”Motherfucker” som skulle ställas inför riksrätt.

Ayanna Pressley, Massachusetts.

Pressley är den första svarta kvinnliga kongressledamoten som representerar Massachusetts och besegrade, precis som Ocasio-Cortez, en mångårig demokrat som tidigare valts om flera gånger. Hon representerar samma distrikt som John F Kennedy en gång gjorde. Hon har länge setts som en blivande stjärna inom Demokraterna. Under tiden i kongressen har hon bland annat fått uppmärksamhet för sina uttalanden om förhållanden för migranter som hålls i förvar vid USA:s södra gräns.

Ilhan Omar, Minnesota.

Omar, är tillsammans med Rashida Tlaib, den första muslimska kvinnan att väljas in i representanthuset. Hon kom till USA från Somalia som flykting och blev amerikansk medborgare vid 17 års ålder. Hon valdes in i kongressen efter att ha fått hjälp i kampanjen av Justice Democrats, som även var involverade i Ocasio-Cortez kampanj. Hon har uppmärksammats för att stå bakom Medicare for All, kostnadsfri högre utbildning samt höjda minimilöner till 15 dollar i timmen. Hon har även kritiserat Israel i Palestina-frågan och kallat landets regering för ”apartheid Israeli regime”. Hon har sagt att hon inte förvånad över att hennes åsikter kring Israel får uppmärksamhet, enligt CNN.