Fyra hemlösa ihjälslagna i New York-kvarter

Vid tvåtiden natten mot lördagen kom larmsamtalet. En gärningsman hade gått till attack mot hemlösa män i ett kvarter i stadsdelen Chinatown på Manhattan, rapporterar AP.

Låg och sov när gärningsmannen gick till attack

De fem offren ska ha legat och sovit när gärningsmannen attackerade dem med ett metallrör. Fyra av dem dog och för en femte är tillståndet kritiskt.

Polisen ska ha säkrat metallröret.

Attackerna verkar vara slumpmässiga och har skett på olika håll i kvarteret, uppger polisens chefsutredare Michael Baldassano.

– Motivet verkar, just nu, bara vara slumpmässiga attacker. Ingen var utvald på grund av ras, ålder, inget av det slaget, säger Baldassano till New York Times.

Polisen har ännu inte släppt identiteten på offren.

Över 60 000 uppskattas vara hemlösa i staden

En 24-åring, som enligt myndigheterna också verkar vara hemlös, har frihetsberövats men har ännu inte delgivits misstanke.

New York City har 8,5 miljoner invånare. Organisationen Coalition for the Homeless uppskattar att 61 674 hemlösa människor finns inom stadens natthärbärgeverksamhet, rapporterar New York Times.

Däribland nära 15 000 familjer och knappt 22 000 barn.

Antalet hemlösa har ökat kraft på grund av de skyhöga bostadspriserna och borgmästare Bill de Blasio lanserade 2017 en strategi för att bekämpa hemlösheten, bland annat genom att öppna 90 nya härbärgen.