120 nyanställda inom vården

Sjukvården går på knäna i hela landet och Region Östergötland har vädjat till alla sjukvårdsutbildade i länet att anmäla sig till en vikariebank. Det har blivit succé. 260 personer har anmält sig och 120 av dem har redan anställts som timvikarier, rapporterar P4 Östergötland.

En av dem som tagit steget är Cajsa Andersson - i normala fall fotbollsproffs i Linköpings FC, med landslagsmeriter.

– Jag är utbildad civilingenjör inom medicinteknik och jag har hoppat in på medicinteknikavdelningen på sjukhuset, berättar Cajsa Andersson för P4 Östergötland.

– Det är jätteroligt att höra. Vi är jättetacksamma för alla de som har en kompetens och som känner att de kan och vill hjälpa till. Vi behöver fylla på med fler resurser framöver, säger Zilla Jonnson, HR-direktör på Region Östergötland.

Kärlek vid gränsen

Coronaviruset har förändrat världen. Men inget kan stoppa kärleken. Anita Joma och Yngve Olsson är ett par - men de har plötsligt ett problem.

De bor nära varandra, men Anita i norska Røyrvik och Yngve i jämtländska Jorm och Norge har i cornatider stängt gränsen, så Anita och Yngve kan inte längre träffas. Men för P4 Jämtland berättar de påhittiga paret om hur de i alla fall kunde fira Anitas födelsedag.

Yngve vill inte beklaga sig:

– Vi hade inte träffats på 50 år förrän för tre år sedan, haha. Men nu när det var födelsedag så pratade vi ihop oss. Så jag åkte hemifrån med blommor och present och så mötte Anita upp med kaffe och tårta.

Paret satt på gränsen och firade födelsedagen.

– Det var en rolig grej. Efter ett tag kom de som sköter gränsbevakningen och frågade vad vi gjorde. De tyckte det var trevligt, men de ville inte ha kaffe och tårta, berättar Yngve för P4 Jämtland.

Dotter medverkar på stödgala i Arvika

Johanna Maria Jansson, känd under artistnamnet Dotter - som flera gånger medverkat i Melodifestivalen - är en av flera artister som vill hjälpa sin gamla hemstad Arvika.

– Det är en självklarhet för mig att stötta och supporta Arvika och Värmland, säger hon till lokaltidningen NWT.

Lördag den 18 april kommer flera band och artister uppträda på Ritz i Arvika. Det blir en livestreamad festival, med syfte att samla in pengar till restauranger och butiker i Arvika. Alla som tittar via Facebook eller You Tube uppmanas att swisha in valfri summa.

Initiativtagaren Christopher Edgar hoppas artisterna tillsammans ska göra en god gärning för sin hembygd.

– Vi ska samla in pengar till restauranger och butiker i Arvika som helt tappat sina intäkter. Många vill visa att man bryr sig! Vi vill hålla Arvika vid liv. Alla kan förstå det katastrofala i att tappa så gott som alla intäkter, säger han till NWT:

Andra artister som ska uppträda är Pär-Eric Eriksson från Môra-Per, Tobias Östlund från Broken Door och Systrarna Ericsson.

Fritt fram för surfing i Australien

Australien är i lockdown i kampen mot coronaviruset.

Det enda som tillåts utomhus är antingen nödvändig shopping av mat och medicin, eller träning - och det tillåts inte större folksamlingar än två personer tillsammans.

Inget är sig likt och världsberömda stranden Bondi Bech är öde.

Med ett undantag: surfare.

Detta rapporterar Washington Posts medarbetare i Sydney.

Myndigheterna har inte riktigt kunnat klarlägga om surfing ska betraktas som träning, men än så länge är det fritt fram - så länge surfarna är ute solo.

Washington Posts utsände konstaterar: ”Även om myndigheterna skulle förbjuda det så skulle det bli svårt att stoppa. Surfare i Sydney vägrar till och med lämna vattnet när det går ett hajlarm”.