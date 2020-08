Fullt utvecklad brand i lägenhetshus

Räddningstjänst och polis larmades till flerfamiljshuset i Bergs kommun vid 19.56. Även ambulans och ambulanshelikopter ryckte ut.

Branden började i en lägenhet på nedre plan. Den fullt utvecklade branden spred sig sedan uppåt i fastigheten till vinden.

– Arbetet fortsätter med att man låter taket brinna av under kontrollerade former och att det inte brinner igenom till våningarna under. Bedömningen är att branden är under kontroll, säger Kristina Henriksson, inre befäl vid Räddningstjänsten Jämtland, vid 22-tiden.

Boende evakuerades

Huset har tolv lägenheter. De boende evakuerades. Tre rökdykargrupper säkerställde att ingen människa var kvar.

Minst en ytterligare lägenhet brandskadades.

– Det är lite oklart hur många lägenheter som är branddrabbade. Men det är ingen lägenhet som är beboelig. Alla som bor där behöver ett alternativt boende, säger Kristina Henriksson.

Svenska kyrkan har öppnat sina lokaler i närheten för de drabbade och även kommunen bistår med hjälp. Enligt SOS Alarm har en person fått föras till sjukhus, skriver TT.

Ingen person ska ha skadats allvarligt.