Fruktade coronaviruset har spridit sig till USA

Allt började på en fiskmarknad i miljonstaden Wuhan, Kina. Sedan dess har viruset spridit sig till Thailand, Japan, Sydkorea, Vietnam – och nu även USA.

På tisdagskvällen kom uppgifter från myndighetskällor till CNN om att man snart kommer att offentliggöra att den första smittade personen har påträffats i USA.

Strax efteråt skrev New York Times om att det första fallet hittats i Seattle.

Personen lades in på sjukhus förra veckan med lunginflammation och hade nyligen varit i Wuhan, där utbrottet började. Under helgen testades personen för viruset och uppvisade ett positivt resultat. Enligt NY Times är personen illa däran.

Sex personer har dött

Den nya typen av coronaviruset fortsätter att skörda offer. På tisdagen steg den officiella dödssiffran till sex när ytterligare tre personer – en 89-åring man, en 66-årig man samt en 48-årig kvinna – dött i följderna förkylningssymptom orsakat av viruset.

Kinesiska myndigheter kunde även gå ut med att närmare 300 personer nu är smittade. En avsevärd majoritet av dem ska vara hemmahörande i Hubei-provinsen i centrala Kina där Wuhan – där smittan först upptäcktes – är huvudstad. 15 stycken hjälparbetare ska också ha sjuknat in, enligt kinesiska uppgifter.

Enligt internationella hälsoexperter kan Kinas siffror vara kraftigt nedskriva, och menar att så många som 1 700 personer riskerar att vara smittade. Utanför Hubei-provinsen har fall rapporterats in från Peking, Shanghai och Guangdong-provinsen, samt i de närliggande länderna Japan, Sydkorea, Taiwan och Thailand.

Även Australien misstänker att en man i Brisbane drabbats av det nya coronaviruset, enligt The Guardian. Australien har även börjat screena passagerare på kinesiska flighter, samt informerat dem att rapportera in eventuella symptom vid landning.

– Du kan inte till fullo förhindra att smittan sprids till landet. Inkubationstiden är antagligen en vecka. Det handlar om att identifiera personer med hög risk och se till att de som har en hög risk vet om det och vet hur de ska söka vård, säger Brendan Murphy, medicinskt ansvarig vid det australiska regeringskansliet, enligt TT.

Även flighter till de amerikanska städerna San Francisco, Los Angeles och New York (JFK) kommer genomföra screeningar på flygplatserna.

Sars-virus krävde 800 liv

I Kina skakar virusutbrottet liv i minnena från sars-utbrottet från 2002-2003 – ett utbrott som kostade omkring 800 människor livet. Virusen kommer från samma virusfamilj och har likheter, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

– Bägge är luftvägsvirus och ger infektioner i luftvägarna, lunginflammation och liknande. Sedan verkar det här viruset ge mildare sjukdom i de allra flesta fallen, även om man får ha stor respekt för hur sjuk man kan bli. Men den stora skillnaden är hanteringen. Under sarsviruset berättade man under en lång period inte för världen vad som höll på att hända, man undersökte inte från början, man genomförde inte de rätta kontrollerna och tog inte tag i det – vilket man gör nu. Det är den radikala skillnaden.

Och det finns orsaker till att utbrotten sker just nu i Kina.

– Det har att göra med statistik. I Kina finns väldigt många människor och många som kommer i kontakt med levande djur, och det är den kontakten som kan vara den utlösande faktorn.

Viruset sprider sig mitt i det kinesiska nyåret

Årets utbrott har även fått många att ändra sina planer för det kinesiska nyårsfirandet som infaller i slutet av januari. Firandet innebär en knapp månad lång ledighet för många och högtiden är en av de allra största reshelgerna i Kina.

– Vi kommer att stanna hemma under firandet. Jag är rädd eftersom jag minns sars-utbrottet mer än väl, säger Zhang Xinyuan till Reuters, som i stället för att fira nyår med sin man i thailändska Phuket nu kommer att stanna hemma.

Och tajmingen är olycklig, säger Anders Tegnell.

– Det kommer framför allt öka takten i den potentiella spridningen. Någonting som annars hade tagit ganska lång tid kommer säkert nu hända mycket snabbare.

Oron över ett nytt sars märktes även på de asiatiska börsmarknaderna. Hongkongbörsen, som tog hårda smällar under utbrottet 2002-2003, rasade två procent under tisdagen, medan den japanska Nikkei-börsen och Shanghaibörsen föll 0,8 respektive 1,5 procent. De sämst presterande företagen var enligt brittiska tidningen The Guardian flygbolagen – ett kvitto på en väntad minskad reslust under det kinesiska nyåret.

Svenske Johan Björnfot befinner sig i Wuhan i Kina