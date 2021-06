Frode Forland: Blir inte så många fler dödsfall

I helgen twittrade den norske överläkaren Preben Aavitsland att pandemin är över i Norge, intill en graf över den nedåtgående smittspridningen i landet.

Han blev snabbt tillrättavisad av statsminister Erna Solberg och Folkehelseinstituttets generaldirektör Camilla Stoltenberg.

Frode Forland, smittskyddsdirektör vid norska Folkehelseinstituttet, tycker heller inte att det är läge att ropa hej än.

– Jag vill inte gå in så mycket på den saken. Men pandemin är inte över. Den är inte över förrän den är över i hela världen, säger Frode Forland till Expressen.

Men mycket pekar i rätt riktning i grannlandet. På senare tid har landet haft omkring 2 000 nya fall totalt per vecka, och sammanlagt 45 personer har lagts in på intensivvårdsavdelningar den senaste månaden.

– Det ser väldigt optimistiskt ut, även om vi har lokala utbrott som vi måste slå ner. Utbrotten är främst kopplade till trosförsamlingar, krogar, fester och bröllop. Sedan har vi den indiska varianten, som är lite oroväckande.

Forland: Norska strategin avgörande

Medan Sverige, Tyskland, Frankrike och många andra länder genomlidit en andra och tredje våg har Norge haft en relativt låg smittspridning med ett par mindre toppar.

Frode Forland har aldrig varit riktigt oroad under året.

– Det har inte varit någon betydelsefull press på sjukvården under våren. Vi har haft bra kontroll.

Han tillskriver framgången den norska strategin. De gick först in med hårda restriktioner och stängde gränserna förra våren. Sedan har de gradvis öppnat upp igen, och vid lokala utbrott har de gått in med tuffa åtgärder och en noggrann smittspårning och testning. Alla som reser in i landet måste sitta i obligatorisk karantän.

– Succén har varit att vi slagit ner varje lokalt utbrott till en så låg nivå vi kan. Kanske inte ner till noll, men så vi fått kontroll på situationen.

”Om det inte kommer en ny, farlig variant”

Den norska regeringen har likt sin svenska motsvarighet tagit fram en öppningsstrategi i fem steg. Det andra steget togs den 27 maj och nästa nivå kommer troligen i mitten av juni. Då får inomhusarrangemang ha över 400 deltagare, eller 1 000 med platsanvisning, och barer får ha öppet efter klockan 24.

Frode Forland tror att saker kan bli som normala i höst i Norge. Enligt planen ska alla norrmän över 18 år ha erbjudits en dos vaccin före augusti.

– När vi har färdigvaccinerat befolkningen i början av september, kan vi nog öppna upp det mesta, och man kan bete sig ungefär som tidigare.

Norge har bland de lägre dödstalen i världen sett till befolkningen. 784 personer har dött i sviterna av virussjukdomen i landet.

– Det kanske blir några som dör framöver, men det blir ingen stor epidemi. Om det inte kommer en ny, farlig variant.

