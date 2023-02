De två pistolbeväpnade män och Milad Safi, som fritogs vid Vrinnevisjukhuset på onsdagen, är fortsatta på fri fot, meddelar de vid en pressträff på torsdagen.

– Vi har ingen frihetsberövad i nuläget. Brottsrubriceringarna grovt främjande av flykt och brott mot tjänsteman kvarstår, säger John Andåker är chef för utredningssektionen i polisregion öst.

Under onsdagen frihetsberövades en person, som senare släpptes.

– Vi får utreda omständigheterna kring den här personen men han inte misstänkt i nuläget, säger John Andåker.

Tre utredningar parallellt

Utredningsarbetet pågår och initialt var hela Polisregion Öst inblandad tillsammans med andra polisregioner. Sjukhuset är fortsatt avspärrat och utredningen är uppdelad i dels ett team som tar hand om brottsplatsen, information från vittnesmål och videomaterial.

Dels pågår en sökinsats. Observationsplatser är uppsatta på en bred radie och under gårdagen var helikopter i luften och sökte under eftermiddagen och in på kvällen.

– Ett brett underrättelsearbete påbörjades i samma skede och sker parallellt, säger Peter Wahlberg, lokal områdeschef i Norrköping.

Polisen är förtegen om utredningen och vill inte kommentera om de misstänker att Milad Safi är kvar i Norrköping, om flyktbilen är funnen, eller hur många personer som kan tänkas vara inblandade i fritagningen.

– Kan av naturliga skäl inte kommentera på det, det riskerar att förstöra utredningen som är i ett mycket tidigt skede, säger John Andåker.

Milad Safi ska enligt Aftonbladet vara på väg att efterlysas internationellt.

Vill inte kommentera Kriminalvårdens agerande

De bedömer inte att det finns någon direkt fara för allmänheten.

– Den fritagne personen är inte hemmahörande eller verksam i Norrköping, säger Peter Wahlberg.

Varken Peter Wahlberg eller John Andåker vil kommentera på Kriminalvårdens agerande eller varför Safi var på sjukhuset.