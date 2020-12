I början på november slog våg två av corona hårt mot Frankrike. Landet hade över 50 000 nya coronafall per dag, men har nu lyckats vända kurvan rejält och är nere på cirka 15 000 fall per dag, enligt World of data.

Under hösten införde landet återigen hårda restriktioner för att få stopp på smittan och stängde ner stora delar av samhället, men myndigheterna har också blivit väldigt effektiva i sitt sätt att spåra viruset, menar flera personer bosatta i Frankrike som Expressen pratat med.

Karin Olsson Piscart, 55, är född i Sverige men bor i Paris sedan 20 år tillbaka. Hon blev sjuk i corona förra veckan. På Twitter beskriver hon hur allt gick till, från testning fram till att myndigheterna började smittspåra.

”Är helt fascinerad av denna maskin de satt upp för detta. Åkte och testade mig i en gigantisk hall med noll människor och jättetrevliga syrror. Skrev in mig på nätet så gick in, scannade en QR-kod, blev testad och var ute igen på 10 minuter.”

Frankrike och Sverige – så skiljer spridningen sig Frankrike Antal fall: 2 490 946 Antal fall per miljon invånare: 37 178 Antal dödsfall: 61 702 Antal dödsfall per miljon invånare: 921 Dödsfall de senaste två månaderna: 27 492 Dödsfall per miljon invånare de senaste två månaderna: 410 Sverige Antal fall: 389 439 Antal fall per miljon invånare: 37 809 Antal dödsfall: 8 167 Antal dödsfall per miljon invånare: 792 Dödsfall de senaste två månaderna: 2 247 Dödsfall per miljon invånare de senaste två månaderna: 218 Visa mer

Försäkringskassan ringde dagen därpå

Tolv timmar senare fick hon besked om att hon var smittad.

Dagen därpå ringde motsvarigheten till Försäkringskassan i Frankrike.

– De ville ha namn på dem jag varit i kontakt med och frågade om jag hade tillgång till husläkare. De frågade också om jag behövde intyg till arbetsgivare samt sa att de skulle skicka munskydd hem till mig. De är väldigt noggranna med ”contact tracing” här, säger Karin Olsson Piscart till Expressen.

I dag mår hon bra.

Karin säger också att Frankrike har upprättat ett telefoncenter, för att kartlägga hur folk som insjuknat i corona mår.

– De ringer och spårar samt följer upp via telefon. Jag fyller i en enkät varje dag på nätet hur jag mår. Skulle man fylla i att man blir sämre ringer de via videosamtal och kan även bestämma om det skulle behövas skicka en ambulans.

Karin Olsson Piscart är bosatt i Paris. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Tittar man på siffrorna talar mycket för att Frankrike har sett toppen av andra vågen. Detsamma kan dock inte sägas om Sverige, som hade rekord i antalet fall förra veckan, med 9 645 fall rapporterade under fredagen.

– Vi har ett mycket stort antal nya fall, det är fortsatt ett allvarligt läge i Sverige. Vi ser ingen minskning på nationell nivå utan snarare en ökning, berättade Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndighetens pressträff under torsdagen.

Regionerna har larmat

Budskapet från WHO har hela tiden varit att alla länder bör lägga stor vikt vid att testa och smittspåra.

Numera har Sverige fått i gång sin testning och testar ungefär 270 000 personer i veckan.

Majoriteten av regionerna har dock larmat för att de har problem att hinna med smittspårningen utan väntetider, vilket kan få förödande konsekvenser för smittspridningen, något Expressen tidigare rapporterat om.

– Då kan de som man smittat redan hunnit bli sjuka och smitta andra i sin tur. Då är man närmast hopplöst efter. Det blir en orimligt stor grupp personer och det går inte att bryta spridningen av epidemin, har Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi på Karolinska institutet, tidigare sagt.

Kritiken: Katastrofalt för ekonomin

44-årige Xavier Vallon är husläkare i Paris. Han menar att Frankrike har lärt sig av sina misstag, och är bättre på att hantera corona nu under andra vågen:

– I våras var det svårt därför att vi inte testade tillräckligt många. Nu är situationen annorlunda. Vi testar tillräckligt många. Vi har redskapen att hantera situationen. Så det är bättre men viruset är fortfarande här.

Läkaren Xavier Vallon. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Advokaten Elodie Lacahmbre menar att de hårda restriktionerna som införts i landet varit det enda sättet för att få människor att lyda. Samtidigt säger hon att det varit katastrofalt:

– Från ett ekonomiskt perspektiv är det en katastrof. Folk som jobbat hela sina liv har förlorat det. Företag har kollapsat. Och vi har inget hopp om en lösning nästa år, för vi inser att detta kan pågå flera år. Vi har inga positiva signaler om att det snart blir bättre, säger hon.

Metoden som fungerar

Han berättar att det är väldigt lätt att ta ett test i dag i Frankrike och att det läggs stor vikt vid smittspårning.

– Ha du covid i Paris så ringer försäkringskassan alla som varit i kontakt. För att informera och skydda. När du har varit i kontakt med någon som har covid behöver du inte gå till jobbet. Du ska stanna hemma i sju dagar. Så vi klipper av smittkedjan. Och det fungerar.

Clémentine Capitaine är 46 år och bor i Paris. Båda hennes söner fick corona i september.

Då var det inte lika enkelt att testa sig.

– Man kunde inte testa sig i varje gathörn. Vi hittade till slut ett laboratorium efter tre timmar. Och vi fick svaret efter tre dagar på internet, men ingen ringde mig, säger hon.

Clémentine Capitaine båda söner fick corona. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Även Clémentine uppger att det numera är en stor skillnad i hur corona-arbetet fungerar i landet:

– Nu har vi masstest som genomförs. Vilket är viktigt före högtiderna. Man kan nu testa sig på alla apotek så det är mycket praktiskt. Om man vill testa sig före storhelgerna eller om man har minsta tvivel. Det är mycket enklare nu än i september.

Expressens Kristofer Sandberg på plats i Paris Foto: Kristofer Sandberg

Den 18 december skärptes restriktionerna i Sverige – munskydd, maxantal i butiker och max fyra i sällskap i restaurang, var några av punkterna Stefan Löfven presenterade.