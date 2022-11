Förra helgen blev det 16,7 grader i östra Småland. Den här helgen uppmanas smålänningarna att byta till vinterdäck på bilen.

I helgen väntas temperaturen i södra Sverige bli något kallare än normalt för årstiden och under fredagen har snön än mer börjat leta sig in över landet.

– Vi har ett nederbördsområde med snö och regn som börjar leta sig in redan i dag. Det börjar dra in över Gotland, Öland och Östergötland här under dagen, säger Josefine Bergstedt.

Under lördagen fortsätter snövädret, som kommer österifrån, att dra in över landet. Över en decimeter snö väntas falla över Östergötland, Småland och Kalmar län.

En orange varning har utfärdats i norra Kalmar län. 20-25 centimeter snö kan komma under lördagen. Begränsad framkomlighet på vägar och förseningar och inställda avgångar i buss-, tåg- och flygtrafiken kan förekomma, skriver SMHI.

I Stockholm har det utfärdats en gul varning – också för snöfall.

Under lördag eftermiddag kommer snöbyar dra in över stockholmsområdet. Snön kommer sedan hålla i sig och fortsätta i hela Svealand och norra Götaland.

– Sen drar det här snöområdet vidare upp under söndagen och då är det främst över norra Götaland och över Svealand. Där kan det komma drygt 5-10 centimeter snö under söndagen, säger Josefine Bergstedt.

Se upp för halkan

Under fredagskvällen kan det bli riktigt halt på vägarna i östra Skåne, Blekinge och de inre delarna av Götaland. Josefine Bergstedt varnar för blixthalka i delar av Götaland.

– Man ska se upp om man ska ut och köra bil då i kväll i delar av Götaland. Det kan bli väldigt halt och jag kan tänka mig att många fortfarande har sommardäcken på, speciellt då vi hade värmerekord förra helgen, säger hon.

Det finns även risk för snöhalka i Östergötland, Kalmar län, Öland och Gotland.

Resten av Sverige

I norra Sverige hade vi säsongens lägsta temperatur i går. Det var -25,3 grader i Karesuando i norra Lappland. Det är inte riktigt så kallt i resten av Norrland men det är minusgrader i hela norra Sverige.

Det kommer vara fortsatt kallt och klart i Norrland under helgen.

– Det är snö från norra Jämtland och norröver och det är inte så jättemycket snö, upp emot 20 centimeter som mest. Det kommer ingen mer snö i norr under helgen – den kommer i söder, säger Josefine Bergstedt.

