Innan amerikanska Maggie Rawlins blev modell jobbade hon som sjuksköterska. När pandemin blev ett faktum såg hon det som en självklarhet att ge sig tillbaka in i vården för att hjälpa till där hon kunde.

– Jag känner att alla har en roll och ett ansvar att ta under pandemin. Eftersom jag har en aktiv sjuksköterskalicens kände jag att det var det enda rätta. Dessutom var det i New York. Den staden har varit så fin mot mig, och jag ville ge tillbaka, säger Maggie Rawlins till People.

Förutom att hoppa in och jobba som sjuksköterska på sjukhus i New York har Maggie Rawlins även volontärarbetat som ambassadör för organisationen One World Health. Hon berättar för People att det var en stor omställning att byta ut modellyrket mot sjukhuskorridorer, även om det bara var för en kort tidsperiod.

– Jag fokuserade bara på varje person jag hade framför mig och såg till att deras behov möttes. När mitt skift var slut brukade jag åka hem och vara helt slut, för att sedan vakna upp och göra allt om igen. Jag var bara där på ett tre veckor långt uppdrag, och jag vill att folk kommer ihåg att de flesta sjuksköterskor fortfarande är där och gör dessa uppoffringar.

Vill kombinera båda karriärerna

Maggie Rawlins har nu återgått till jobbet som modell och har fått ett nytt, eftertraktat, uppdrag. Hon har tidigare prytt omslagen för magasinen Harper's bazaar och Elle, samt synts i Vogue, bland annat. Nu är hon handplockad som en av modellerna som medverkar i magasinet Sports Illustrateds årliga bikininummer.

Maggie Rawlins säger till People att hon var överlycklig över att bli tillfrågad om att jobba med ett så ”ikoniskt varumärke”.

– Sports Illustrated Swimsuit skapade en så stärkande och respektfull miljö. Jag uppskattade verkligen att få jobba med det här teamet, säger hon.

Även om Maggie Rawlins nu, återigen, satsar på sin modellkarriär så vill hon allra helst kunna kombinera det med sin roll som sjuksköterska.

– Genom modellandet har jag en fantastisk plattform för att öka medvetenheten om frågor jag bryr mig om. Jag håller alltid min licens aktiv så att jag kan volontärarbeta med One World Health, och kliva in när det behövs.