Från favorit till isolerad – efter Trump-kritiken

De tre namn som ligger i topp, hos såväl politiska experter som spelsajter, när det gäller favoriterna bland republikanerna att vinna nästa val är Donald Trump, ex-vicepresidenten Mike Pence – och Nikki Haley.

Haley, som tidigare varit guvernör i South Carolina, har ända sedan hon lämnade posten som USA:s FN-ambassadör setts som en mycket stark kandidat att bli republikanernas kandidat 2024 enligt Politico.

Men vägen till Vita huset har blivit mycket snårigare för Haley sedan hon kritiserade Donald Trump för hans tal som följdes av att kongressen stormades av Trump-anhängare.

– President Trump har inte alltid valt rätt ord. Han valde fel ord i Charlottesville, vilket jag sade till honom då, och han valde definitivt fel ord i går. Och det handlar inte bara om hans ord. Historien kommer inte att vara nådig mot hans handlingar efter valdagen, sade Haley.

Tonen blev ännu hårdare när Politico intervjuade Nikki Haley.

– Vi måste erkänna att han svek oss, sade Haley om Trump.

”Han värdesätter lojalitet över allt annat”

Därefter har Haley försökt mildra sin kritik genom att säga att Trump inte förtjänade att ställas inför riksrätt, men det ser inte ut att ha haft någon större effekt. Haley bad förra veckan Trump om ett möte ansikte mot ansikte på Mar-a-Lago – men han gav henne nobben.

En källa inom partiet säger att Haley försökt positionera sig för att bli presidentkandidat 2024 ända sedan hon lämnade Trump-administrationen 2018, men att hennes Trump-kritik stänger vägen för henne att nå tillräckligt mycket stöd. Så starkt är fortfarande stödet för Donald Trump bland hans anhängare.

– Det kommer att bli en väldigt svår balansgång från nu och fram till republikanska konventet 2024. Trump kanske ställer upp igen så man måste se honom som en möjlig rival. Men även om han inte gör det vill han ha inflytande över vilken kandidat partiet ska välja och han värdesätter lojalitet över allt annat. Så det är svårt att bygga en egen identitet separat från honom samtidigt som du är lojal och behåller hans stöd, säger Alex Conant, tidigare rådgivare till senator Marco Rubio.

Viktig plattform för framtida republikanska presidentkandidater

Donald Trump ska tala den 28 februari på Conservative Political Action Conference, även kallad CPAC, en av USA:s största konferenser för konservativa politiker. Trumps tal kan bli starten för en kandidatur i presidentvalet 2024 eftersom CPAC är en konferens som historiskt varit en viktig plattform för framtida republikanska presidentkandidater enligt The Hill. Talande för Nikki Haleys besvärliga situation just nu är att hon, trots att hon talade vid CPAC så sent som förra året, inte kommer att göra det i år.

Mitt Romney, en av ex-presidentens främsta kritiker, säger att Trump fortfarande väger tyngst bland republikanerna.

– Om man tittar på namnen som nämns som tänkbara utmanare 2024 så vinner Trump en jordskredsseger, säger Romney.

LÄS MER: Republikanske ledaren tvärvänder om Trump