Framgångarna för hbtq-rörelsen efter presidentbytet

I vanliga fall utvärderas presidentens arbete efter 100 dagar vid makten. Men den amerikanska hbtq-organisationen GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) började redan efter 50.

Den 11 mars lanserade GLAAD ”Biden Equality Accountability Tracker”, BEAT. BEAT är tänkt att hålla koll på hur presidenten arbetar för hbtq-personers rättigheter.

Från dag ett och de 50 dagarna fram till internationella kvinnodagen har Biden-Harris-administrationen gjort flera förändringar för ett mer jämställt samhälle, enligt organisationen.

– GLAADs Biden Equality Accountability Tracker är ett pågående resursverktyg för att hålla koll på hur väl Biden-administrationen håller sig till sitt ord för att göra framsteg för hbtq-samhället. De mer än 24 jämställdhetsåtgärderna på bara de första 50 dagarna står i skarp kontrast till den 181+ negativa politiska åtgärderna och retoriken som användes mot hbtq-amerikaner av den tidigare administrationen, säger GLAADS vd och koncernchef Sarah Kate Ellis i ett pressmeddelande.

Hon lade också till att det fortfarande fanns mycket att göra och att organisationen kommer att hålla noga koll på administrationens arbete för att förbättra livet för hbtq-personer i USA.

BEAT klassificerar ”åtgärder” som verkställande order, stöd för en viss lagstiftning, anmärkningar i uttalanden eller tal och nomineringar till positioner som övervakas av presidenten.

Bland de främsta exemplen som tas upp på hur Biden-Harris administrationen gjort åtgärder är verkställande order gällande att skydda hbtq-personer.

En annan är införandet av jämställdhetspolitiska rådet för jämställdhet för kvinnor och flickor, när Vita huset noterade att HBTQ-människor ”utsätts för diskriminering på grund av flera faktorer, inklusive medlemskap i en underförstådd gemenskap”.

Även personer som anställts, nominerats till olika positioner och som kommer kunna ha positiv påverkan för hbtq-personer tas upp. Som att Biden nominerat Pete Buttigieg till transportminister, den första öppet homosexuella kabinettkandidaten i USA:s historia, att Linda Thomas-Greenfield godkänts som USA:s FN-ambassadör, Miguel Cardonas bekräftelse som utbildningssekreterare och Gina Raimondos bekräftelse som handelsminister.

Några av åtgärderna som gjorts för hbtq-personer sedan Biden blev president, enligt BEAT:

20 januari 2021: Undertecknar verkställande beslut som instruerar alla federala myndigheter att genomföra Högsta domstolens 2020 Bostock-beslut och tolka det federala förbudet mot könsdiskriminering (via Civil Rights Act 1964) så att sexuell läggning och könsidentitet ingår som skyddade klasser. Ordern är menad att stoppa diskriminering av transbarn i skolan, inklusive på toaletter, i omklädningsrum och tillgång till sportprogram, upphör.

25 januari 2021: Återkallar Trumps 2018-förbud mot transpersoner bland militär personal och rekryter. Biden twittrar: ”I dag upphävde jag det diskriminerande förbudet mot transpersoner som tjänar i militären. Det är enkelt: Amerika är säkrare när alla som är kvalificerade att tjäna kan göra det öppet och med stolthet.”

9 februari 2021: Pressekreterare Jen Psaki svarar på en reporters fråga om transpolitik med orden:” Presidenten anser att transpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter.”

10 februari 2021: Utser 12 yrkesverksamma till arbetsgruppen Covid-19 Health Equity, skapad för att hantera ojämlikhet i Covid-19-vården utifrån ”ursprung, etnicitet, geografi, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet och andra faktorer.”

11 februari 2021: Department of Housing and Urban Development genomför LGBTQ-skydd i bostäder och blir den första federala byrån för att genomföra pres. Bidens verkställande beslut att tolka högsta domstolens Bostock-dom och inkludera könsidentitet och sexuell läggning som skyddade grupper under förbud mot könsdiskriminering.

25 februari 2021: Twittrar: ”Transpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter – och kammaren gjorde det klart i dag genom att anta jämställdhetslagen. Nu är det dags för senaten att göra detsamma.”

Visa mer