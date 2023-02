Många danska rojalister höll under onsdagen andan då drottning Margrethe genomgick en ryggoperation på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Drottningen har under en längre tid haft problem med ryggen, vid flera officiella sammanhang har man fått ta fram en stol till regenten som haft svårt att stå upp.

För 20 år sedan, när drottningen var 62 år gammal opererades drottningen för spinal stenos, vilket innebär att diskarna mellan kotorna sjunker ihop så att nerverna som finns i ryggraden kommer i kläm. I Danmark har det under de senaste veckorna spekulerats i att drottningen även nu drabbats av detta.

– Det är normalt att opereras en gång till 10-20 år senare, säger ryggläkaren Tom Bendix till Se og Hør.

Hovet: ”Gick enligt plan”

Vid 18-tiden informerade det danska hovet om att operationen gått bra.

”Operationen gick enligt plan och drottningens tillstånd är bra och stabilt under omständigheterna”, skriver hovet i ett pressmeddelande.

”Drottningen kommer att fortsätta att vara inlagd på Rigshospitalet under den kommande tiden och efter det kommer det att bli en längre period av konvalescens och rehabilitering av hennes rygg.”

Röker cigg utan filter

Nu väntar en lång rehabilitering för drottningen. På Rigshospitalets hemsida kan man läsa om förhållningsregler som patienterna förväntas följa. En av dessa är att man inte bör röka under sex månader efter genomförd operation.

Men i en intervju i Weekendavisen gjorde drottningen nyligen klart för läsarna att hon inte har några planer på att sluta röka, trots sina hälsoproblem.

– Nu är jag så gammal att det inte spelar någon roll, säger hon i intervjun.

Drottningen röker inte vanliga cigaretter från danska butiker. De ska vara filterlösa och av märket Karelia. Det sägs att hovet direktimporterar från Grekland.

– Det bästa med de cigaretterna är att de får vanliga cigaretter att smaka helt menlöst, säger drottningen till Weekendavisen.

Kronprinsen får hoppa in

Under rehabiliteringen får kronprins Frederik gå in som regent för Danmark. Redan under onsdagen hoppade han in och utförde drottningens uppgifter.

Vid 10.00 stod han uppklädd på Amalienborg och hälsade välkommen till nya ambassadörer från Malta, Tanzania, Bolivia och Bahrain.

Men redan på söndag lämnar kronprins Frederik landet. Tillsammans med kronprinsessan Mary och en stor delegation från det danska näringslivet ska han besöka Indien.

Det är oklart när drottning Margrethe kan återgå i full tjänst igen.

Skröpliga nordiska regenter Det har blivit många sjukhusbesök för de nordiska regenterna under den senaste tiden. Kung Carl Gustaf av Sverige genomgick i måndags en hjärtoperation. Det handlade om ett planerat kirurgiskt ingrepp genom titthålsteknik i hjärtområdet. Ingreppet gick enligt plan och 76-årige regenten mådde bra strax efteråt. ”Kungen tackar för allt stöd och den värme som visats honom, och känner tacksamhet över svensk sjukvård”, skrev hovet i ett pressmeddelande. Kung Harald av Norge var strax innan jul inlagd på Norges rikssjukhus. Enligt det norska kungahuset hade den 85-åriga kungen en infektion som fick behandlas med intravenös antibiotika. Han låg kvar på sjukhuset några dagar och hans tillstånd var stabilt. Senast i augusti förra året lades kung Harald V in på sjukhus, även då för att behandla en infektion. Då låg han inne i fyra dagar. Drottning Margrethe av Danmark opererade ryggen under onsdagen. Hon ska under en längre tid ha plågats av smärtor och i början av februari beslutade läkaren om att ingreppet skulle genomföras. ”Efter samråd med Rigshospitalets experter har drottningen beslutat att genomgå en större ryggoperation”, skrev kungahusets kommunikationsavdelning i ett pressmeddelande. Visa mer

