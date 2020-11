Redan innan Joe Biden utropades till nästa president började Donald Trump och hans närmaste rådgivare och advokater hävda valfusk. Under de senaste veckorna har kampanjens representanter sedan upprepat påståendena, om än utan bevis.

En av dem är advokaten Sidney Powell. Senast på lördagen lade hon fram teorin i en intervju med den konservativa tv-kanalen Newsmax, skriver Forbes.

Men nu har Powell mötts av ett bakslag från det egna ledet.

I ett uttalande skriver Trumps toppadvokat, Rudy Giuliani, och den seniora juridiska rådgivaren Jenna Ellis att Sidey Powell ”inte är en medlem i Trumps juridiska grupp”.

”Sidney Powell praktiserar juridik för sig själv. Hon är inte en medlem i Trumps juridiska team. Hon är inte heller advokat till presidenten i egenskap av privatperson”, skriver Giuliani och Ellis.

Trump kallade Powell sin advokat

Senast under torsdagen var Sidney Powell på plats under en presskonferens där den juridiska gruppen gav information om de stämningsprocesser som kampanjen driver mot olika stater, skriver The Hill.

Donald Trump har också själv skrivit att Powell är en av hans advokater. Den 15 november skrev han på Twitter:

”Jag ser fram emot att borgmästare Giuliani ska stå i bräschen för att försvara VÅR RÄTTIGHET till FRIA och RÄTTVISA VAL! Rudy Giuliani, Joseph diGenova, Victoria Toensing, Sidney Powell, och Jenna Ellis, är ett riktigt bra team, som adderats till våra andra fantastiska advokater och representanter”, skrev Trump då.