Det blir ingen vinter på ett tag. På sina håll är det inte ens höst.

Och ännu mer varmluft väller in från västra och södra Atlanten över Europa och Sverige under de närmaste dagarna.

Framför allt under fredag kväll och natten till lördag. Då väntas milt väder i hela Sverige och temperaturerna i södra delar av Sverige komma upp till 15 grader även nattetid.

Det kan bli nya rekord när det gäller högsta lägstatemperatur.

– Över södra Sverige faller temperaturerna knappt någonting och vi har besök av mycket milt väder för årstiden, säger TV4-meteorologen Ulrika Elvgren under Nyhetsmorgonssändningen.

Temperaturen i Europa ökar

Temperaturen i Europa har ökat mer än dubbelt så mycket som globalt de senaste 30 åren. Europa är därmed den kontinent där temperaturen ökat mest i världen. Det skriver meteorologiska världsorganisationen WMO i sin rapport State of the Climate in Europe 2021, som presenterades inför klimatmötet COP27 med start 6 november.

Och de senaste åtta åren är på väg att bli de åtta varmaste hittills, med fortsatt stigande koncentrationer av växthusgaser och ackumulerad värme, enligt WMO:s preliminära rapport om det globala klimatet 2022.

Temperaturökningen i Europa har i genomsnitt varit 0,5 grader Celsius per decennium under perioden 1991 – 2021. Som en följd, skriver WMO, har tjockleken på glaciärer i Alperna sammantaget minskat med 30 meter från 1997 till 2021.

