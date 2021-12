Fortsatta problem för SJ – fler turer ställs in

Igår kunde Expressen berätta att SJ ställer in runt 30 avgångar per dag fram till den 23 december. Resenärer under julveckan skulle få ett sms senast i måndags om deras tåg är ett av de berörda.

Men mellan julafton och nyårsafton kommer lika många tåg ställas in, vilket Aftonbladet var först med att rapportera. SJ uppger att det kan bli ännu längre än så, och att man inte är i ”ett stabilt läge på långa vägar”.

– Jag kan inte säga exakt hur länge, men det kan nog vara längre än så, för att vi är inte i ett stabilt läge på långa vägar. Så vi behöver göra det för att ha lite handlingsutrymme och förutsägbarhet för resenärerna helt enkelt, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

Berörda resenärer efter torsdag den 23 december kan få besked senare.

SJ går nu ut och ber om ursäkt

De stora problemen för SJ började med inkörningsproblem i samband med att de bytte planeringssystem för personalens scheman.

Sedan dess har de kämpat för komma tillrätta med situationen.

– Framförallt så känns det ju otroligt frustrerande att vi inte har kunnat leverera trafik för våra resenärer och att vi har utsatt våra medarbetare för en otroligt besvärlig situation under lång tid och att den inte är över. Det är oerhört beklagligt, säger Tobbe Lundell.

Efter schemakaoset kom en ny oro för den nya coronavågen, och kanske ännu större noggrannhet kring att stanna hemma vid minsta symtom, enligt SJ. Sedan drog influensasäsongen i gång, och det är främst det som skapat julresandets problem.

Resenärer som kanske fått ställa om planer kring jul nyår, vad vill ni säga till dem?

– Det är samma sak där, det är otroligt beklagligt. Och jag vill verkligen rikta en uppriktig och stor ursäkt till alla som får sina resplaner ändrade eller störda på något sätt. Det vi gör nu är ändå att sätta in alla insatser för att alla åtminstone ska få genomföra sin resa innan jul, men kanske inte på tänkt klockslag, säger Tobbe Lundell.

SJ har byggt upp organisation för problemen

I år har de dessutom sett att de sålde julbiljetter tidigare än vanligt och att många längtat efter att kunna få resa.

– Det är otroligt dålig tajming med tanke på att många vill resa till jul, och särskilt i år eftersom vi fick avstå från det förra året. Så det finns ju verkligen ett uppdämt behov och önskemål. Så det är verkligen illa att vi inte kan leverera på det sätt som det var tänkt.

Hittills har det gått smidigt med ombokningar, enligt Tobbe Lundell, och SJ försöker nu titta på flera lösningar för att lösa problemen.

– Det jag kan säga att vi ändå har satt upp en organisation för att verkligen styra det här på ett systematiskt sätt.

LÄS MER: SJ ställer in 30 avgångar per dag

Så funkar ersättning vid försening i kollektivtrafiken