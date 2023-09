Muharrem Demirok valdes till ny ledare för Centerpartiet efter Annie Lööf i februari i år, och har sedan dess haft svårt att lyfta partiet.

Även det personliga förtroendet för Centerledaren är fortsatt svagt. Bara fyra procent uppger att de har förtroende för Muharrem Demirok, visar en ny Sifo-mätning från Kantar Public, som görs på uppdrag av Expressen.

– Nu har det gått en sommar och det har nyligen varit partiledardebatt i riksdagen, så han är inte längre omedelbart ny för väljarna, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Public.

Andelen negativa ökar

Siffran är på samma låga nivå som i den senaste mätningen från i juni, och innebär att Muharrem Demirok alltjämt placerar sig i botten av partiledarna.

Det är fortfarande förhållandevis många, 17 procent, som saknar åsikt om Demirok. Men i stället för att växa i popularitet ökar nu andelen som uppger att de saknar förtroende för C-ledaren.

Över hälften, 52 procent, uppger att de har mycket eller litet förtroende för Muharrem Demirok. Det är en ökning på fem procentenheter sedan i juni, då 47 procent var negativt inställda till honom. Det är också den enda statistiskt säkerställda förändringen i mätningen.

– Han har spräckt 50-procentgränsen i negativt förtroende. Det är fortfarande en hög andel som saknar åsikt, men förändringen sker inte på den positiva sidan, utan enbart på den negativa sidan, säger Toivo Sjörén.

FÖRTROENDETOPPEN Andelen väljare som har ganska eller mycket stort förtroende för partiledarna. Förändring sedan juni 2023 inom parentes. 1. Magdalena Andersson: 53 procent (+1) 2. Ulf Kristersson: 33 procent (+3) 3. Jimmie Åkesson: 26 procent (+1) 4. Nooshi Dadgostar: 24 procent (0) 5. Ebba Busch: 19 procent (-2) 6. Johan Pehrson: 13 procent (-1) 7. Per Bolund: 13 procent (0) 8. Märta Stenevi: 13 procent (+1) 9. Muharrem Demirok: 4 procent (0) Källa: Kantar Public, september 2023 Visa mer

C: ”Finns inga genvägar”

Ytterligare ett problem för Muharrem Demirok är det låga förtroendet bland de egna väljarna. Hans siffror har förbättrats något sedan i juni, från 24 till 46 procent, när det gäller förtroendet bland C-väljare.

Men det är fortfarande långt under partiledarkollegernas siffror, där Johan Pehrson och Per Bolund också har jämförelsevis låga siffror på 63 och 67 procent bland de egna väljarna. Listan toppas just nu av Magdalena Andersson, med 91 procents stöd bland S-väljare.

– Färre än hälften av C-väljarna har förtroende för Muharrem Demirok. Det är ett väldigt tufft läge när man saknar sympatisörer bland de egna, säger Toivo Sjörén.

Centerpartiets partisekreterare Karin Ernlund ger sin syn på mätningen i en skriftlig kommentar:

– Det visar så klart att vi måste fortsätta kavla upp ärmarna och jobba hårt. Det finns inga genvägar för att nå väljarnas förtroende, utan det handlar om uthålligt och långsiktigt arbete. Nästa vecka har vi partistämma och kommer fatta beslut om nya viktiga förslag för en bättre skola, ett Sverigelyft för infrastruktur i hela landet och nödvändiga åtgärder för klimatet, säger hon.

Ebba Busch (KD) är den partiledare som tappat mest i förtroende på ett år. Sedan valet har hon backat nio procentenheter i Expressens Sifo-mätning. Foto: FREDRIK SURELL/TT

Backar sedan valet

I övrigt visar inte mätningen på några större förändringar sedan i juni. Däremot är det flera partiledare som brottas med ett svikande stöd sedan valet.

Störst är nedgången för Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L), som har tappat nio respektive åtta procentenheter sedan september förra året.

De båda partiledarna har sedan dess tagit plats i regeringen, där Busch är närings- och energiminister och Pehrson är integrations- och arbetsmarknadsminister.

De har valt ministerportföljer som normalt inte förknippas med partiernas profilfrågor, vilket kan skapa en otydlighet mot väljarna, resonerar Toivo Sjörén.

– De små partierna har inte så många frågor där de är starka. KD har traditionellt förknippats med sjukvård och äldreomsorg, medan Liberalerna har haft skolfrågan. Det kan vara svårt att bredda den bilden och vinna förtroende i andra frågor, säger han.