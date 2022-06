Fortsatt hot om SAS-strejk – då får du boka om resan

Det har snart gått tre veckor sedan Svensk pilotförening lämnade in sitt strejkvarsel till Medlingsinstitutet, efter att parterna inte lyckats komma överens om ett nytt kollektivavtal.

SAS har även varslat om en lockout från Arlanda som svar på pilotstrejken, vilket skulle innebära att de anställda stängs ute från arbetet.

Både SAS och Medlingsinstitutet är förtegna om det nuvarande läget i förhandlingarna. TT söker även pilotfacket.

– Det finns egentligen ingenting nytt att säga. Just nu pågår medling så då uttalar vi oss inte om situationen utan vi hoppas att vi kommer att kunna nå en lösning, säger SAS kommunikationsdirektör, Karin Nyman, på måndagen.

TT: Hur stor är sannolikheten att en överenskommelse kommer att kunna nås till på onsdag?

– Det kan vi naturligtvis inte kommentera utan nu får medlingen ha sin gång.

Claes Stråth, en av de utsedda medlarna i tvisten, är också fåordig.

– Vi uttalar oss inte om det utan vi får se hur det utvecklas, säger han.

Om man inte lyckas komma överens kommer strejken att inledas natten mot onsdag.

”Sämsta tänkbara läget”

Det är det absolut sämsta tänkbara läget just nu om en strejk skulle bryta ut, enligt Karin Nyman.

– Just nu är det högsommar och ett väldigt tryck på bokningar. Så om ett flyg ställs in så är det svårt att hitta alternativ och om väldigt många flyg kommer att ställas in så kommer det att bli så att många inte kommer att kunna komma i väg alls, säger hon.

Enligt SAS kommer en eventuell strejk att drabba färre resenärer än vad Svensk pilotförening tidigare uppskattat, det vill säga 250 avgångar och 45 000 resenärer om dagen.

– Det är olika från dag till dag men vi bedömer att det är någonstans mellan 200 och 250 avgångar och mellan 20 000 till 30 000 passagerare per dag som kommer att påverkas. Det som däremot är viktigt att säga är att varenda kund som inte kommer i väg på en planerad sommarsemester är fullständigt oacceptabelt, säger Karin Nyman.

Kostnadsfri ombokning

Om man som resenär är orolig för att sin bokade SAS-flygning kan komma att påverkas av strejken i sommar så kan man nu gå in på SAS hemsida och kolla om det är sannolikt att flygresan kommer att ställas in.

De som har en bokning mellan den 27 juni och den 3 juli kommer också att kostnadsfritt kunna boka om sitt resedatum upp till ett år i förväg.

– Men man ska vara medveten om att just nu under högsommaren så är det väldigt fullbokat, hos oss och hos andra flygbolag, säger Karin Nyman.

TT: Så det kan vara så att det inte blir någon flygresa alls i sommar för vissa?

– Så illa är det, men då får man se vad man kan göra. Men nu är det öppet för de som har en bokning mellan de datumen att gå in och försöka göra en ombokning.

