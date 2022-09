Fortsatt höga elpriser i norr – kommer öka igen

Från att elpriset under onsdagen var uppe på ovanligt höga 2:52 kronor per kilowattimme sjönk det under fredagen till i genomsnitt 0:98 kronor per kilowattimme.

Data från elbörsen Nordpool visar att elpriset för elområde 1 och 2 kommer stiga igen under måndagen, till snittpriset 2:15 kronor per kilowattimme.

Priset kommer som högst ligga på 4,92 kronor och som lägst 0:75 kronor per kilowattimme.

Även i elområde 3 och 4, mellersta och södra Sverige, har elpriset svängt de senaste dagarna. Från i snitt 4:10 kronor per kilowattimme under onsdagen till 2:60 kronor per kilowattimme på fredagen.

På måndagen kommer det höjas igen även här, till 3:87 kronor per kilowattimme i snitt. Som högst är priset per kilowattimme 5:31 kronor, och som lägst 0:75 kronor.

Priset på elbörsen Nordpool sätts för nästkommande dag och är exklusive elskatt, moms och nätavgifter.