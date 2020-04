Försvunna miljardärsfruns man gripen

Miljardären Tom Hagen, 70, har gripits av polis i Lørenskog under tisdagen, skriver VG. Hagen greps när han var på väg till sitt arbete vid 08.30, efter att polis spärrat av vägen i området.

Polisen vill inte uttala sig något om gripandet:

– Det kommer mer information under en presskonferens snart, säger operationsledaren Ronny Samuelsen i Øst politidstrikt till VG.

Klockan 10.30 håller polisen presskonferens om gripandet.

Polisen har spärrat av huset som Tom Hagen bor i och befinner sig just nu i hemmet, säger insatsledaren Marit Furuseth till VG.

Försvann från sitt hem

Det var den 31 oktober 2018 som hustrun Anne-Elisabeth Hagen, 69, försvann från sitt hem i Fjellhamar, och har sedan dess varit försvunnen.

Det sista livstecknet från Anne-Elisabeth är ett telefonsamtal som hon hade med en familjemedlem på morgonen dagen hon försvann. Då var Tom Hagen på sitt arbete och när han senare på eftermiddagen kom hem upptäckte han att frun var borta och hittade ett brev.

Anne-Elisabeth Hagen hade kidnappats. Och Tom Hagen krävdes på nio miljoner euro, motsvarande 94 miljoner kronor, i kryptovaluta för att få se henne vid liv igen.

Tom Hagen larmade polisen en halvtimme efter att han kommit hem till bostaden.

De kommande tio veckorna arbetade polisen med ärendet i det tysta. Men den 9 januari 2019 gick man offentligt ut med att man arbetar med ett misstänkt kidnappningsärende.

Flera teorier kring försvinnandet

Försvinnandet av den norska miljardärshustrun Anne-Elisabeth Hagen gäckat polisen under en lång tid, och de har haft flera teorier kring försvinnandet.

I juni 2019 skiftade polisen hypotes. Huvudspåret var inte längre att Hagen kidnappats – utan att hon mördats. Hypotesen var att gärningspersonerna iscensatt en fejkad kidnappning som täckmantel för mordet.

– Det är ett svårt besked att få från polisen att hon sannolikt är mördad. Den här tanken har också slagit familjen. Samtidigt har familjen fortfarande ett starkt hopp om att hon är i livet, sa Sveid Holden, familjens advokat.

Det mest konkreta spåret är lösensummekravet på 89 miljoner norska kronor i kryptovaluta som skickades till maken Tom Hagen.

– Genom utredningen har vi hittat vad vi tror är förberedande åtgärder som går tillbaka till försommaren 2018. Det härstammar från utredningen av kryptovaluta-spåret. Även om brottsrubriceringen har ändrats till mord kan vi inte utesluta att pengar har varit en del av motivet, sa Tommy Brøske vid norska polisen under en presskonferens i oktober 2019.

Enligt VG har Tom Hagen betalat cirka tio miljoner norska kronor för att få bevis att hans fru lever.

Kontakt med kidnapparna

I oktober 2019, dagen före tidpunkten då det hade gått exakt ett år sedan försvinnandet, utlyste Svein Holden, Hagen-familjens advokat, en pressträff.

Holden meddelade att familjen fortfarande bibehöll en kontakt med förövarna.

– Sista kommunikationen skedde nu i oktober. Vi hoppas att det som blev förmedlat till dem ger grund för fortsatt kommunikation. Familjen är villig att sträcka sig långt för att få svar om vad som hänt, sa Holden under pressträffen.

Enligt VG ska kontakten med kidnapparna ha skett i form av väldigt korta meddelanden som framförts i samband med transaktioner av kryptovalutan Monero.

Det har framkommit flera mystiska iakttagelser vid miljardärsparets villa. VG fick, så sent som den 23 januari, tips om att en man vid flera tillfällen observerat två okända män med kamera och teleobjektiv i närheten av parets villa. Vittnesiakttagelsen ska ha gjorts så sent som under hösten 2018.

Texten uppdateras.