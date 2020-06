Donald Trump var tydlig efter de landsomfattande protesterna mot rasism och polisvåld som bröt ut efter George Floyds död: om läget inte lugnar sig kommer han att kalla in militären.

Men presidenten fick snart mothugg från sin försvarsminister Mark Esper.

I USA ligger beslutet om militären hos delstaternas guvernörer, som måste ge sitt godkännande. Om guvernören vägrar skulle presidenten kunna åberopa lagen ”Insurrection Act”, som kan ge presidenten rätt att skicka ut militären mot guvernörens vilja.

Ministern kallar hem militären

Esper motsade sig till att använda sig av lagen.

– Alternativet att använda militär i aktiv tjänstgöring i en polisiär roll borde bara vara en allra sista utväg och enbart användas i ytterst allvarliga situationer, sa han på en presskonferens då.

Och nu gör Esper slag i saken, skriver CNN.

Den senaste veckan har 1 600 soldater varit tillfälligt stationerade i området kring Washington DC, redo att gripa in under protesterna om order ges. Under gårdagen skickades 700 av dem hem till sina ordinarie baser, på försvarsministerns order.

Och på fredagen kom beskedet att även de resterande 900 soldaterna skickas hem – utan att ha gripit in under protesterna.

