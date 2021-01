Försvarsminister Peter Hultqvist åkte på privat nyårsresa till Finland

Kritiken har varit stark mot Stefan Löfven efter statsministerns besök i Gallerian i centrala Stockholm dagarna före jul. MSB:s generaldirektör Dan Eliasson tvingades avgå efter att Expressen avslöjat att han åkt till Kanarieöarna fem dagar före jul.

Beskedet från regeringen var tydligt inför julhelgerna. På en pressträff den 8 december presenterade statsminister Löfven råden inför jul, med max åtta personer i samma sällskap och en rekommendation om att inte resa om det inte är absolut nödvändigt. Socialminister Lena Hallengren, S, fyllde i:

– Undvik att resa. Om resan trots allt är nödvändig, se till att den sker på ett smittsäkert vis, sa hon på pressträffen.

På MSB:s egen sajt krisinformation.se var råden från Folkhälsomyndigheten och regeringen tydliga:

”Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. En transport bidrar inte i sig till smittspridning, men det finns en risk vid möten under resans gång och på resmålet. Inför kommande ledigheter och under julen är det viktigt att tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra”.

Expressen har tidigare frågat alla statsråd om de under hösten och vintern åkt på nån resa utanför Sveriges gränser och om de i övrigt följt de rekommendationer och råd som funnits. Försvarsministern Peter Hultqvist svarade då kortfattat ”ja” på frågorna och på frågan om han ville utveckla sina svar så svarade han lika kortfattat ”nej”.

Peter Hultqvist (S) åkte på privat resa till Finland

Expressen kan nu avslöja att försvarsminister Peter Hultqvist åkte på en privat resa till Finland i nyårshelgen.

Svenska utrikesdepartementet hävde i september avrådan från icke nödvändiga resor till Finland men landet har kvar restriktioner för inresande svenska medborgare.

Resenärer till Finland måste då ha ”godtagbara skäl” för inresa, och det kan vara att man är bosatt i Finland, har fritidsbostad i landet, har familjemedlem som är finsk medborgare eller är på arbetsresa. Statsrepresentanter som ”deltar i internationella förhandlingar” släpps också in i Finland, enligt instruktionerna från finska gränsbevakningen.

Institutet för hälsa och välfärd, som lyder under finska social- och hälsovårdsministeriet, rekommenderar också en frivillig karantän i tio dygn för resenärer från bland annat Sverige. Karantänen innebär att personen undviker kontakt med andra och håller sig hemma. ”Nödvändig rörelse”, som exempelvis läkarbesök, är tillåtet, men det omfattar inte fritidsaktiviteter. Den som sitter i frivillig karantän ska också undvika att åka kollektivtrafik.

Mötte finske försvarsministern

Den långa resan till Finland avslutades med ett möte med den finske försvarsministern Antti Kaikkonen i måndags, 11 januari. Kort därefter reste Peter Hultqvist tillbaka till Sverige och under tisdagsmorgonen frågades han ut i TV4:s Nyhetsmorgon under tisdagsmorgonen - bland annat togs kritiken som riktats mot Löfvens shopping och Eliassons resa under julhelgen upp i intervjun:

– De regler som gäller, det är de man ska respektera, sa Hultqvist i programmet.

TV4: Du själv känner dig bekväm med att dina beslut inte kommer att kunna kritiseras i efterhand?

– Det finns säkert saker och ting man kan fundera på när det gäller alla men det är de regler som gäller som ska respekteras.

Peter Hultqvists pressekreterare Toni Eriksson bekräftar att Hultqvist varit i Finland och att ”en del av resan utfördes privat”. Resan avslutades med ett möte med den finska försvarsministern Antti Kaikkonen 11 januari:

”Försvarsministern har haft ett möte med Finlands försvarsminister. Beslutet om det mötet fattades innan jul. En del av resan utfördes privat. I anslutning till den och inför mötet med den finske försvarsministern genomförde försvarsminister Peter Hultqvist frivillig karantän. Alla svenska och finska rese- och coronarestriktioner har uppfyllts. Av säkerhetsskäl kommenterar vi inte försvarsministerns privata resor. Det finns starka skäl till att andra inte ska kunna kartlägga ett statsråds resor”, skriver Toni Eriksson till Expressen.

Så har han (Hultqvist, reds anm) suttit i frivillig karantän i Finland i tio dagar före mötet med den finska ministern?

– I det här fallet kan jag konstatera att den finska frivilliga karantänen innebär att man ska hålla sig på ett ställe i Finland i tio dagar. Då är karantänen uppfylld. Och i svaret så har jag uppgett att han har genomfört en sån här frivillig karantän innan mötet med ministern, säger Toni Eriksson.

Niina Hyrsky, kommunikationsdirektör vid finska försvarsministeriet, skriver i ett mejl till Expressen om mötet mellan försvarsministrarna:

”Försvarsministrarna Antti Kaikkonen och Peter Hultqvist hade ett arbetsmöte i måndags, den 11.1.2021 och mötet hölls nära Helsingfors, på den finländska huvudstadsregionen. Beslutet om mötet gjordes före julen och mötet baserade på ömsesidig överenskommelse mellan ministrarna.”

Expressen har begärt ut mötesanteckningarna och uppgifter om när beslutet fattades om att mötet skulle hållas.

”Det har inte utarbetats några promemorior om mötet mellan försvarsministrarna och inga e-postmeddelanden har skickats ministrar emellan angående mötet”, skriver Hannu Antikainen, förvaltningsdirektör vid finska försvarsministeriet.

Niina Hyrsky på finska försvarsministeriet skriver i ett uppföljande mejl:

”Att mötas i Finland var ett beslut som ministrarna kom överens om tillsammans. Beslutet om att mötas fattades gemensamt och muntligt, via telefon.”

