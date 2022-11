Försvaret: Kia har tagit stora risker för sitt arbete

Med drygt tjugo minuters fördröjning inledde försvaret sakframställan i spionrättegången i Stockholms tingsrätt.

Större delen av spionrättegången hålls bakom stängda dörrar. Flera försiktighetsåtgärder har också vidtagits för att förhindra avlyssning av vad som sägs i sal 37 där rättegången mot de åtalade Uppsala–bröderna hålls. Bland annat har de fem fönstren mot gatan täckts för, bilparkeringen spärrats av och flera uniformerade poliser bevakar området utanför tingsrätten.

En kortare inledning av försvararnas sakframställan på onsdagsförmiddagen hölls offentligt.

– Min huvudman har under många år arbetat inom statförvaltning. Han har arbetat med säkerhets- och underrättelsetjänst. Inom arbetet har han inhämtat, upprättat och tagit del av stora mängder hemlig information på daglig basis. Arbetet har varit ytterst krävande och komplext och med stora risker för min huvudmans personliga säkerhet, sa advokat Anton Strand när han inledde sin del av samframställan.

Det är känt att Peyman Kia under två perioden arbetat inom Säkerhetspolisen, däribland kontraspionaget som jagar spioner, och under drygt tre år inom Militära underrättelse och säkerhetstjänsten, Must.

– Beträffande de anklagelser som finns mot min huvudman, tillbakavisas med bestämdhet att något felaktigt eller brottsligt ska ha skett. Han har genomgående försökt lösa mycket svåra uppgifter, sa Anton Strand. Han pekade även de goda vitsord som hans klient fått i de olika hemliga anställningarna.

– Åtalet kommer att bemötas med stor relevans och detaljrikedom. Detta måste dock ske bakom stängda dörrar. Att så ska ske är på min huvudmans begäran. Han är mån om skydd av sekretessbelagt material.

Rättegången avbröts sedan på grund av att den tekniska utrustningen inte fungerade när Payam Kias försvarare, advokat Björn Sandin skulle inleda sin sakframställan Dessutom saknade rätten en protokollförare då den ordinarie blivit sjuk.

Klockan 10.20 startade rättegången igen.

Payams försvarare tillbakavisade alla anklagelser

Advokat Björn Sandin tillbakavisade alla anklagelser om att hans klient Payam Kia skulle ha haft något att göra med den ryska militära underrättelsetjänsten GRU när han fick ordet. Med pedagogisk noggrannhet och bilder slog han tillbaka mot alla anklagelser.

Advokat Björn Sandin, som försvarar Payam Kia, vädjade till rättens ledamöter att inte ta del av medias rapportering utan bara vad som utspelar sig i rättsalen. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Han förnekar brott. Det innebär att Payam Kia har inte varit behjälplig och deltagit i planeringen av den påstådde gärningen som åklagaren låter omfattas av gärningsbeskrivningen. Han har inte skött kontakter med Ryssland och GRU. Han har inte överlämnat några uppgifter till Ryssland och GRU. Han har inte mottagit någon ersättning från Ryssland eller GRU. Det betyder sammanfattningsvis att han förnekar åklagarens förstapåstående att han agerat gärningsman eller alternativyrkandet att han skulle ha agerat medhjälpare.

Han kritiserade även åklagaren när det gäller bristen på detaljer i gärningsbeskrivningen.

– Min huvudman måste få en rimlig möjlighet att ta ställning till de anklagelser som riktas mot honom.

Mysteriet med förkortningen GRU.

Säkerhetspolisens utredare fann bland Payams Kias många anteckningar, som i vissa fall bara innehöll enstaka ord, bland annat förkortningen GRU som de anser står för den ryska militära underrättelsetjänsten GRU.

– Enligt min klient finns det en naturlig förklaring till förkortningen som inte har något att föra med Ryssland, säger Björn Sandin.

Och i sin sakframställan pekade han på en händelse dör hans klient fått skador på sin bil av en bilist där registreringsnumret började med GRU.

– Jag förstår att åklagaren reagerar över den förkortningen i det här sammanhang. Men sätter man det i ett annat sammanhang kan det få en helt annan betydelse.

Från polisutredningen med Payam Kias kryptiska ord GRU och olika summor.

Kritik mot media

Björn Sandin gav också media indirekt kritik för rapporteringen av fallet.

– Rätten måste vara väldigt noga med påverkas av det som rapporteras i media. Det har förekommit i media tolkningar av innehållet i förundersökningen, spekulationer och dessutom felaktiga slutsatser vilket sker mot bakgrunden av att stora och relevanta delar av förundersökningen är hemlig.

Båda bröderna anklagas för att ha gått den ryska militära underrättelsetjänsten GRU:s ärenden och lämnat över hemliga handlingar till Ryssland mot ersättning.

