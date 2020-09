Första globala strejken sedan pandemins början

Den 20:e augusti 2018 satte sig Greta Thunberg ned utanför riksdagen och startade sin numera världskända skolstrejk för klimatet.

Det är mer än två år sedan nu.

På fredagen genomförs ännu en global klimatstrejk för klimatet, den andra i år. I Stockholm ska deltagarna samlas på Mynttorget utanför riksdagen.

– Pandemin har visat oss att politiker har makt att agera snabbt och i enlighet med den bästa tillgängliga forskningen. Men inte ens under en pandemi blir klimathotet mindre reellt. Inga åtgärder har tagits för att minska globala utsläpp av växthusgaser på ett hållbart och rättvist sätt. De miljardbelopp som just nu investeras för att bekämpa pandemin och dess konsekvenser måste vara i linje med Parisavtalet, säger Alde Fermskog, Fridays For Future Växjö, i ett uttalande inför protesterna.

Greta Thunberg deltar på plats i Stockholm. I veckan intervjuades Greta Thunberg i Expressen, och sa då att klimatdebatten befinner sig på en sandlådenivå.

– Den viktigaste frågan just nu är frågan om våra resterande koldioxidbudgetar och den ackumulerade mängden växthusgaser i atmosfären, och då tidsperspektivet, sa hon.

