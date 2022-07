Forskarna varnar för ny våg: ”Måste förbereda”

Den 24 juni var över två miljoner människor i Storbritannien smittade i covid-19 – en ökning med över 30 procent sett till veckan innan.

Den stora ökningen av antalet smittofall drivs på av de nya viriusvarianterna Omicron BA4 och BA5, och enligt brittiska experter väntas antalet smittade nå sin topp inom några veckor.

Samtidigt varnar nu forskare för att en ny, värre, coronavåg kan vänta till hösten.

– Våra nuvarande planeringsantaganden är att vi kommer att se minst en våg (av covid-19 reds. anm.) under höst- och vinterperioden när vi väl ar tagit oss igenom den nuvarande vågen som vi befinner oss i just nu, säger Susan Hopkins, medicinsk chefsrådgivare vid UK Health Security Agency till The Guardian.

”Måste förbereda oss nu”

Hennes åsikt delas av Lawrence Young, professor i virologi vid Warwick University, som menar att den brittiska regeringen redan nu måste agera och köpa in vaccin som är lämpade för att stoppa de nya virusvarianterna.

– Vi måste förbereda oss nu för höst- och vintermånaderna, då kallare väder kommer att driva människor inomhus, vilket ökar risken för infektion, inte bara med nya covidvarianter utan även med andra luftvägsinfektioner, säger Lawrence Young till The Guardian.

Inte bara covid som oroar

Men det är inte bara covid-19 som oroar forskarna inför hösten. Adam Finn, professor i pediatrik vid Bristol University, säger till The Guardian att pandemirestriktioner såsom lockdown har gjort samhället mer känsligt mot säsongsinfluensa.

–I grund och botten har vi inte infekterat varandra med influensa på två år nu, så vi har inte byggt upp immunitet för det, säger Adam Finn.

– Som ett reslutat är vi nu mer sårbara för influensa och vi kommer sannolikt att se toppar, kanske stora sådana, under vintern i år. Faktum är att influensa kan visa sig vara ett mycket större problem i vinter än Covid-19. Av den anledningen tror jag att det är avgörande att vi ger höstens Covid-boostervaccin samtidigt som vi ger det årliga influensavaccinet för personer över 65 år, fortsätter han.

SE MER: Ny studie: Nära 20 miljoner dödsfall kan ha förhindrats av vaccinet

Så många hade överlevt om WHO:s mål uppnåtts.

LÄS MER: Viruset ligger steget före vaccintillverkarna