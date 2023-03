Forskarna har ”bytt” djur – nya teorin om covid-19

Vintern 2019 upptäcktes det första coronafallet i Kina – men trots att det gått mer än tre år sedan dess vet forskarna ännu inte hur det ursprungliga coronaviruset uppstod.

Flera rapporter har pekat ut en djurmarknad i Wuhan, staden där smittan först tog fart i Kina, som möjlig grogrund och flera djurarter har pekats ut som tänkbara smittspridare.

Under fredagen meddelade Världshälsoorganisationen, WHO, att man nu hittat DNA från mårdhundar i smittat genetiskt material som samlades in från marknaden i Wuhan 2019.

WHO är dock tydliga: det går inte att säga ifall viruset uppstod naturlig eller i ett labb.

– Dessa data ger inte ett definitivt svar till frågan om hur pandemin startade, men varje data är viktig och tar oss ett steg närmare svaret, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressträff under fredagen skriver CNN.

Kritiken mot Kina

Vidare riktade han skarp kritik mot Kina som han ansåg hållit inne på fynden, då WHO informerats om DNA-analyserna förra helgen och då enbart tack vare att kinesiska forskare delat med sig av data på en internationell databas.

– Vi fortsätter att uppmana Kina att vara transparenta, att dela data, utföra nödvändiga undersökningar och dela med sig av sina resultat, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus.

CNN har sökt den kinesiska forskare som först delat med sig av analyserna för en kommentar, men utan några resultat.

