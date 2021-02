Den svartfotade illern var nära att utrotas under 1900-talet och kategoriserades som utdöd på 1970-talet men har nu kämpat sig tillbaka.

Illern Willa dog 1988, varpå forskare frös ner hennes kropp för att bevara det genetiska materialet. Vid tidpunkten var DNA-teknik fortfarande i ett tidigt stadium och förhoppningen var att, en dag i framtiden, kunna genomföra det man nu har lyckats med:

Att föda en klon av Willa – 34 år senare.

Elizabeth Ann är en exakt kopia

Den svartfotade illern Elizabeth Ann föddes den 10 december efter att en tam iller burit på embryot. Hon är därmed en exakt genetisk kopia av Willa, som alltså dog 1988, rapporterar brittiska BBC.

Elizabeth Ann. Foto: US Fish and Wildlife Service

Elizabeth Ann föddes och växer just nu upp under ansvar av US Fish and Wildlife Service – den myndighet som ansvarar för bevarandet av landets artrikedom – på en anläggning i Fort Collins i delstaten Colorado i USA.

– Även om den här forskningen är högst preliminär är det den första kloningen av ett inhemskt, utrotningshotat djur i Nordamerika, och blir ett lovande verktyg för fortsatta insatser att bevara den svartfotade illern, säger Noreen Walsh, ansvarig vid US Fish and Wildlife Service lokalavdelning.

Har en viktig roll inför framtiden

Enligt myndigheten kommer Elizabeth Ann inte att släppas ut i det vilda, utan hon kommer att bo kvar på anläggningen, vilket ger forskare möjlighet att studera henne och arten närmare.

Elizabeth Ann kommer att bidra till att upprätthålla artens fortsatta existens, menar US Fish and Wildlife Service, som beskriver framgången som ”ett stort steg framåt”.

Se ett videoklipp med den svartfotade illern Elizabeth Ann i tv-spelaren ovan.

