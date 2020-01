Malin Bengnér, smittskyddsläkare vid region Jönköping, och Folkhälsomyndigheten höll under fredagseftermiddagen presskonferens om kvinnan i Sverige som testat positivt för coronaviruset från Wuhan i Sverige.

Både smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndighetens avdelningschef för mikrobiologi, Karin Tegmark Wisell, betonade flera gånger att det inte fanns någon risk för att kvinnan ska ha smittat andra eftersom hon isolerat sig i hemmet efter att hon insjuknat.

– Hon har valt att hålla sig hemma utan några sociala kontakter sedan hon kom till Sverige. Så vi bedömer inte att det finns någon annan hon kan ha utsatt för smitta, sa Malin Bengnér.

Kinas hälsominister: Viruset kan spridas under inkubationstiden

Smittskyddsläkaren fick medhåll från Folkhälsomyndigheten.

– Nu har vi hört Malin berätta om att den här patienten inte har haft några sociala kontakter under den tiden hon har varit sjuk, sa Karin Tegmark Wisell.

Det finns dock uppgifter från flera håll om att virusbärare kan smitta andra utan att visa symtom.

Redan den 26 januari meddelade Kinas hälsominister, Ma Xiaowei, att viruset kan spridas under själva inkubationstiden – tiden från att en person smittas till sjukdomen bryter ut och symtomen visar sig – vilket rapporterades av BBC.

Inkubationstiden varierar mellan 1 till 14 dagar, enligt kinesiska myndigheters uppskattningar.

Kvinnan smittades i Wuhan – insjuknade i Sverige

I det svenska coronafallet ska kvinnan ha rest till Wuhanområdet i januari och blivit smittad på plats.

Den 24 januari kom hon tillbaka till Sverige, medan hon fortfarande befann sig i inkubationsperioden. Enligt vad hon uppgett för sjukvården har hon sedan dess varit isolerad i hemmet.

Först den 28 januari insjuknade hon och började visa symtom.

Enligt region Jönköping och Folkhälsomyndigheten finns det ingen risk att hon smittat andra eftersom hon inte haft några sociala kontakter sedan hon kom hem till Sverige.

Ända sedan kvinnan själv smittats i Wuhan kan hon dock ha smittat andra människor på plats, under flygresan hem eller vid andra tillfällen då hon rört sig bland folk, enligt en färsk forskarrapport.

”Det är värt att notera att infektionen spridits under inkubationstiden”

Under torsdagen publicerade ett forskningslag om 17 tyska läkare en studie av hur viruset spridits i Tyskland, i New England Journal of Medicine.

I det fallet hade en 33-årig tysk affärsman, frisk i övrigt, blivit smittad av en affärskompanjon från Shanghai när de träffats under möten den 20 och 21 januari.

Kompanjonen hade inte visat några symtom under resan i Tyskland mellan den 19 och 22 januari och hon insjuknade först på hemvägen. Den 26 januari testade affärskompanjonen positivt för corona i Kina.

”Det är värt att notera att infektionen spridits under inkubationstiden för indexpatienten, för vilken sjukdomen var hastig och ickespecifik”, skriver forskarna i rapporten.

Den tyske mannen insjuknade den 24 januari. Han gick tillbaka till jobbet den 27 januari då han kände sig kryare. Den 28 januari visade provtagning att ytterligare tre anställda på mannens arbetsplats blivit smittade av viruset.

Bengnér: ”Där bedömer vi att hon inte var smittsam”

När TV4-Nyheterna frågade smittskyddsläkare Malin Bengnér under fredagen om coronapatienten i Sverige inte kunnat sprida viruset på flyget hem svarade Malin Bengnér:

– Det är så mycket som fyra dygn innan hon fick de allra första symtomen så där bedömer vi att hon inte var smittsam.

Under fredagskvällen utlyste USA ett nödläge för allmänhetens hälsa på grund av coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Landet kommer neka inresetillstånd för människor som kan misstänkas vara bärare av viruset och under presskonferensen hänvisade man bland annat till den tyska studien som visar på smittspridning under inkubationsperioden.

Expressen har sökt Malin Bengnér via telefon och sms.

Under sen fredagskväll hade det rapporterats in 213 dödsfall till följd av viruset – samtliga i Kina. 9 925 bekräftades smittfall hade rapporterats globalt.

BEKRÄFTADE SMITTFALL Totalt finns 9 925 bekräftade smittfall i 26 länder:

Kina: 9 783 fall Thailand: 19 fall Japan: 15 fall Singapore: 13 fall Hongkong: 12 fall Sydkorea: 11 fall Taiwan: 10 fall Australien: 9 fall Malaysia: 8 fall Macau: 7 fall USA: 7 fall Frankrike: 5 fall Tyskland: 5 fall

Förenade Arabemiraten: 4 fall Kanada: 3 fall

Italien: 2 fall Ryssland: 2 fall Storbritannien: 2 fall Vietnam: 2 fall Kambodja: 1 fall Finland: 1 fall

Indien: 1 fall

Nepal: 1 fall Filippinerna: 1 fall Sri Lanka: 1 fall Sverige: 1 fall 213 dödsfall har bekräftats, samtliga i Kina. Källa: WHO, CDC, ECDC, NHC, DXY Visa mer Visa mindre

