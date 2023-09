Förrymda mördaren stal vapen – ”extremt farlig”

Tolv dagar efter att mördaren Danelo Cavalcante rymt från fängelset Chester County i Pennsylvania i USA är han fortsatt på fri fot. Under en uppmärksammad flykt som fångades på film lyckades Cavalcante ta sig ut från fängelset genom att klättra på väggarna.

Han rymde strax efter att han blivit dömd till livstids fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning för att ha knivhuggit sin flickvän till döds framför hennes två små barn, skriver The Independent.

Polisen har varnat boende i området att vara på sin vakt och låsa dörrar och fönster. Cavalcante har blivit fångad på övervakningskameror vid flera tillfällen och ska återigen ha synts till under natten till tisdagen, rapporterar CNN.

Danelo Cavalcante har fångats på bilder från övervakningskameror då han sökt hjälp från bekanta. Foto: - / AFP TT NYHETSBYRÅN Polisen bedömer att rymligen blir allt mer desperat. Foto: - / AFP TT NYHETSBYRÅN Under dagarna på rymmen har han synts till vid flera tillfällen. Foto: HANDOUT / AFP TT NYHETSBYRÅN

Efter en omfattande insats trodde polisen tidigare att man omringat rymlingen, men han lyckades då komma undan genom att stjäla en bil och förändra sitt utseende. Tidigare hade han skägg och mörkt hår men ska nu vara helt renrakad. Cavalcante dök senare upp på övervakningsbilder vid en bekants hem, fyra mil utanför polisens sökområde. Enligt New York Times deltar över 400 poliser i sökinsatsen.

Hamnade i skottlossning efter inbrott

Rymlingen har klassats som ”extremt farlig” av polisen och har genomfört flera inbrott under dagarna på fri fot. Under måndagen ska han även ha brutit sig in i ett hem och stulit ett vapen, rapporterar The Independent. Ägaren till vapnet ska ha befunnit sig i hemmet under inbrottet och avfyrat sju skott mot Cavalcante när han flydde. Det är fortfarande oklart om han skadats i samband med händelsen.

Polisen har uppmanat allmänheten att inte bistå Cavalcante och gått ut med varningar att detta är straffbart. Bedömningen är att rymlingen blir allt mer desperat och har sökt hjälp hos bekanta han inte haft kontakt med på flera år.