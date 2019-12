Förrädiskt på vägarna – SMHI varnar för ishalka

Under måndagskvällen har regn fallit över såväl Svealand som Götaland. Under natten skiftar nederbörden till snö, då temperaturerna sjunker under nollan, varefter himmeln väntas klarna upp framåt tisdagsmorgonen.

Det kan leda till stora problem på vägarna.

Inför tisdagen har SMHI har utfärdat klass-1 varningar för plötslig ishalka i hela Götaland och i stora delar av Svealand. Det handlar om ett område som sträcker sig från Skåne upp till Värmland, enligt prognosen.

Ishalkan förväntas vara som mest påtagligt under tisdagsmorgonen. Senare under dagen finns i stället chans för sol i framför allt södra Sverige.

Risk för storm i Jämtlandsfjällen

Ett område som står ut i prognosen inför tisdagen är Jämtlandsfjällen. Till skillnad från landets sydligare delar, har SMHI där utfärdat en varning för storm.

Som mest beräknas vinden nå en intensitet om 25 till 30 meter per sekund under tisdagskvällen.