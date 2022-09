Förödelsen efter orkanen i Florida: ”Allt är borta”

Översvämningarna är enorma. Mängder av hus har förstörts. Elnät och telefonförbindelser har slagits ut. Båtar och bilar ligger utspridda, förstörda, överallt. Orkanen Ian drog med sig förödelse längs sin väg över Florida under onsdagen och torsdagen.

Ians förrädiska kombination av extremt kraftiga vindar, stora regnmängd och medföljande stormvågor kan ha gjort orkanen till den dödligaste som någonsin hemsökt Florida – och enligt räddningstjänsten den värsta naturkatastrofen som drabbat delstaten.

– Siffrorna är ännu oklara men vi har fått tidiga rapporter om vad som kan vara stora förluster av liv, sa president Joe Biden i ett tal på torsdagen.

Den officiella dödssiffran är just nu 15, men mörkertalet är stort. Staden Fort Myers, belägen precis där Ian drog in över land, är den som i det här skedet verkar ha drabbats allra värst. Bilderna från området visar på enorm förödelse .

Fort Myers är huvudort i Lee County, där sheriffen Carmine Marceno fruktar att hundratals människor kan ha omkommit.

– Och det är tusentals som väntar på att bli räddade, säger han till ABC:s Good Morning America.

200 räddade i Fort Myers

På torsdagskvällen har räddningsarbetet kunnat inledas i Fort Myers, säger stadens borgmästare Kevin Anderson till CNN. En del större vägar har kunnat röjas och räddningsarbetare har nått flera drabbade områden.

– Över 200 personer har räddats av vår räddningstjänst, säger borgmästaren och lägger till att man inte har några bekräftade dödsfall i staden.

Runt Fort Myers ligger en rad öar, populära bland turister, som drabbats lika hårt. Däribland Estero Island där Fort Myers Beach ligger. Dan Allers sitter i kommunfullmäktige i det lilla samhället och beskriver för CNN en förstörelse han inte trodde var möjlig. Han bedömer att omkring 90 procent av samhället helt enkelt är borta.

– När jag säger borta, handlar det inte bara om insidan och tillhörigheter. Det är allt. Tegelhus, hus på pålar, trähus. Allt är borta. Det finns bokstavligt talat ingenting att komma tillbaka till.

På torsdagskvällen lämnade Ian Florida i höjd med Orlando, då nedklassad till en tropisk storm. Men sedan dess har Ian tilltait i styrka över Atlanten och vänder nu in mot South Carolina som en orkan av kategori 1. Under fredagen väntas orkanen återigen krascha in över land, den här gången vid Charleston. South Carolinas, North Carolinas, Georgias och Virginias guvernörer har alla utlyst undantagstillstånd inför vad som komma skall. Det råder också en varning i nordöstra Florida.

– Vi vet vad som väntar, säger South Carolinas guvernör Henry McMaster.

– Det finns ett litet spektrum av hur mycket regn och hur stark vinden kommer att vara, men det viktigaste är hur människor reagerar. Den största faran är om människor inte vidtar nödvändiga åtgärder. Det spelar ingen roll om den kommer in som orkan eller storm, eftersom det kommer att blåsa hårt och det kommer att drabba hela delstaten i olika grad.

Skräckflygningen inuti stormen