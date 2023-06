Rubens ”Saint Sebastian Tended by Two Angels” väntas säljas för över 80 miljoner kronor.

2008 såldes tavlan som en Laurent de la Hyre för drygt 400 000 kronor.

Men genom noggranna undersökningar har man slagit fast att det är en Rubens.

Nu väntas ”Saint Sebastian Tended by Two Angels” dra in uppåt 80 miljoner på Sotheby's auktion.