Förklaringen till omtalade texten på Melanias jacka

Melania Trumps besök vid gränsen mellan USA och Mexiko, där hon skulle träffa barn som separerats från sina föräldrar och fängslats när de försökte ta sig över gränsen, blev omtalat. Det blev också USA:s första dams hittills mest kontroversiella stund under hennes tid i Vita huset. Orsaken var den gröna jacka hon bar, med texten ”I really don't care, do u?”.

Många frågade sig vad den annars, utåt sett, relativt opolitiska presidenthustrun menade med sitt klädval. Nu ger Melania Trumps tidigare vän och rådgivare Stephanie Winston Wolkoff sitt svar.

– Hon ville att alla skulle veta att hon hade besökt gränsen. Hon trodde inte att medierna skulle bevaka en god gärning, hon trodde att de bara skulle bevaka något som skulle vara negativt för administrationen, säger Stephanie Winston Wolkoff i en intervju med CNN:s New Day.

Tror att Melania tolkades fel

Stephanie Winston Wolkoff hade tidigare samma år, efter många års trogen tjänst, fått sparken av paret Trump och har nu skrivit en bok om sina år med Melania Trump.

– Hon förstod nog inte vilken negativ uppmärksamhet det skulle ge. Som en person som känner henne, skulle jag tolka det som: 'Jag bryr mig inte om vad liberaler säger, jag bryr mig inte om vad konservativa säger. Jag bryr mig inte om vad någon säger, jag gör det rätta och reser till gränsen'. Det var budskapet.

