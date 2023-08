Förklaringen till kraftiga regnen – bara vänja sig

Haven tycks ha fått feber. I juli slogs nytt värmerekord i Nordatlanten när en snittemperatur på 24,9 grader uppmättes.

– Nordatlanten gick in det här året rekordvarmt och har ända sedan januari legat flera grader över normalt. Det har varit varmt under hela våren och fortsatt under sommaren, säger Anna Rutgersson vid Uppsala universitet.

Varmare hav kan ge mer avdunstningar, vilket leder till mer vatten i atmosfären som i sin tur ger mer regn – och det skulle kunna vara en delförklaring till de stora regnmängder som dragit in över Sverige under sommaren, förklarar hon.

– Man kan inte säga att alltid när det är lite varmare i Nordatlanten så blir det mer regn. Men det finns en större risk för större regnmängder när man har varmare hav, så det är troligt att det har blivit större regnmängder för att havet är varmare.

Tydlig trend

Ett enda år säger inte så mycket i sig, understryker Anna Rutgersson. Men trenden är tydlig: klimatet blir varmare och det påverkar havstemperaturerna.

– Vi har en global uppvärmning av hela jorden. Den är inte helt jämnt fördelad, men om det blir varmare generellt i atmosfären blir haven också varmare så det kommer slås rekord framöver också.

Tidigare i veckan ställde ett kraftigt regnoväder till det runtom i landet – och SMHI utfärdade röd varning för översvämning och höga flöden på flera platser.

När stormen Hans drog in över Norden blev följden stora materiella skador på flera platser. I Norge drogs hus med i jordskred, i Åre kollapsade husgrunder och mellan Malå och Norsjö plöjdes flera mil skog ner.

– Hans i sig är inte unik. Även innan mänskligheten började påverkade klimatet hade man regnoväder av den här storleken, de har inte skapats av en klimatförändring. Men jag tror att vi kommer se att det blir mer intensiva och kommer oftare, säger Anna Rutgersson.

Rekordvarmt i Östersjön

Inte bara Nordatlanten har vattnet nått rekordhöga genomsnittstemperaturer 2023. I juli nådde ytvattnet i Medelhavet 28,7 grader – varmast hittills, vilket Le Monde då rapporterade.

Samma sak gäller delar av Östersjön. De senaste veckorna har det varit ovanligt varmt i norra Bottenhavet och Bottenviken – vilket är den längsta ihållande värmeböljan som hittills uppmätts, skriver Dagens Nyheter.

– Tidigare har vi haft så här höga temperaturer under ett par dagar, men den här värmeböljan har pågått rätt så länge nu, och det är det som oroar oss mest, säger Nicholas Kamenos, föreståndare vid Umeå marina forskningscentrum, till tidningen.